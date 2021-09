EA Sports reveló hoy, a dos días del lanzamiento de FIFA 22, todos los cambios para la competición Global Series de Esports. A continuación te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Una novedad importante es que la temporada se jugará solo en PlayStation 5, dejando de lado a Xbox y a la anterior generación de consolas. Para clasificar a los torneos, los jugadores deberán alcanzar la División Elite en Division Rivals.

También habrá un énfasis en la competición 2v2, que si bien no reemplazará el 1v1, traerá algo de variedad a la escena competitiva. Habrá dos torneos importantes de este modo: las copas Team of the Year y Team of the Season.

La Global Series de FIFA 22 comienza el 27 de noviembre de 2021. Para competir, deberás estar registrado en este sitio antes del 4 de octubre. Las competiciones clasificatorias comenzarán en noviembre.

¿Cuándo sale FIFA 22 y en qué plataformas?

FIFA 22 sale este 1 de octubre de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Stadia, y PC. Hace poco EA Sports reveló el Equipo de la Semana 2, y las cartas del evento OTW.