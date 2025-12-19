El mejor lateral de la historia para Roberto Carlos: “Me superó fácilmente”

Roberto Carlos no se ve como el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Años atrás negó que su figura se haya consolidado como el mejor activo que hayamos visto en este juego por dicho sector del campo. En charla con FIFA, señaló a un compatriota que dejó la actividad pocos meses atrás y que le tuvo como mentor en sus inicios por Real Madrid. El alumno superó al maestro.

En una charla con medios oficiales de FIFA en el 2022, Roberto Carlos señaló sin dudarlo a Marcelo. Un lateral que rompió con todo tipo de pronóstico cuando llegó al Bernabéu, que terminó como capitán del Real Madrid y que hasta la salida de Luka Modric, incluso era el futbolista más laureado de la historia de los merengues. Su mentor le elige por encima del resto.

“Marcelo, en mi opinión, ha sido el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Él sabe que pienso esto porque lo he hablado con él muchas veces…Es una pena que se haya ido del Madrid. No está acabando su carrera. Sigue su secuencia en su carrera como futbolista y todavía le quedan cuatro o cinco años más”, comentaba Roberto Carlos en dicha charla con FIFA donde no negaba que el ex Fluminense le pasó por todo lo alto.

La relación entre ambos siempre fue de admiración. Marcelo ha declarado en varias ocasiones que tener a Roberto Carlos en sus primeros años por Madrid marcó la diferencia en todos los sentidos. El ex Inter Milán o Corinthians incluso, afirma que no pudo ir a su último choque en el Bernabéu por lo que hubiera supuesto en cuanto a lo anímico se refiere: “No fui a su despedida porque sabía que iba a llorar. Lo vi crecer y es como un hijo. Desde Real Madrid le estamos muy agradecidos por todo. Me superó fácilmente”.

Para Roberto Carlos, Marcelo es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos: GETTY

Marcelo Vieira da Silva Júnior disputó un total de 15 temporadas y media en la casa blanca del fútbol. Lo hizo en un equipo donde jugó más de 553 partidos, donde llegó a marcar 45 goles y donde sus 107 asistencias siguen en el recuerdo de todos. Para Roberto Carlos, nadie iguala una carrera de hasta 33 títulos oficiales y un total de 5 ediciones de la Champions League en sus vitrinas.

Publicidad

Publicidad

Maldini, el mejor defensor para Roberto Carlos

Para el brasileño y si nos vamos al panorama general de la defensa, nadie ha siquiera igualado lo hecho por el capitán de hasta del AC Milán. Pese a considerar a Marcelo como mejor puntero por izquierda, considera que el italiano es quien más características tiene para rendir en cualquier lugar de la última línea. Incluso, lo señala de mentor de su carrera.

“Aunque no lo crean, Paolo Maldini es mi ídolo. Sí, yo tenía una forma diferente de jugar, pero era él mi inspiración. Maldini era un maestro, como defensor, como capitán. Ashley Cole, viéndolo, yo quería ser exactamente igual que él, tanto en ataque como en defensa e inteligencia“, confirmaba algunos años atrás en Sky al ser consultado sobre quién es el defensor más completo de todos los tiempos.

Datos claves

Roberto Carlos afirmó tajantemente que Marcelo es “el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos”, destacando que no solo lo superó fácilmente en el Real Madrid, sino que lo considera “como un hijo” al que vio crecer desde que llegó al Bernabéu.

afirmó tajantemente que es “el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos”, destacando que no solo lo superó fácilmente en el Real Madrid, sino que lo considera “como un hijo” al que vio crecer desde que llegó al Bernabéu. Para el campeón del mundo, el defensor más completo de la historia es Paolo Maldini ; el brasileño confesó que el eterno capitán del AC Milan fue su gran ídolo e inspiración por su maestría tanto en la marca como en el liderazgo.

de la historia es ; el brasileño confesó que el eterno capitán del AC Milan fue su gran ídolo e inspiración por su maestría tanto en la marca como en el liderazgo. Marcelo cerró su etapa en la élite como uno de los jugadores más laureados de la historia con 5 Champions League y un total de 33 títulos oficiales, cifras que, según Roberto Carlos, consolidan su legado por encima de cualquier otro especialista en la banda izquierda.

Publicidad

Publicidad

ver también El mejor futbolista del mundo según Filipe Luís: “Era de Flamengo”