Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: el jugador que más camisetas vendió en todo 2025

Se va cerrando lentamente un 2025 donde Lionel Messi como Cristiano Ronaldo empiezan a ceder poco a poco su trono. No solo cuando hablamos de los grandes torneos individuales como colectivos o los galardones de FIFA o UEFA, sino incluso en cuanto a su impacto en las nuevas generaciones. Este es el jugador que más camisetas vendió en todo el año.

La web Score 90 se olvida de ambos genios. Indica que, en lo que vamos de 2025, Lamine Yamal es el jugador que más camisetas vendió con su nombre desde el mes de enero. Le adjudican un total de 1.32 millones de unidades que ya han sido comercializadas en todo el planeta. Le sigue Messi con un total de 1.28 millones y gracias a un impacto en Inter Miami que cruza el planeta. El podio lo cierra Robert Lewandowski con 1.1 millones. Barcelona sonríe en la sombra.

El resto del top ten incluye apellidos de peso. En cuarta plaza queda Kylian Mbappé con 1.02 millones. En el quinto lugar asoma Vinicius con algo menos que un millón. Los últimos cinco del ranking filtrado por Score 90 es conformado por ídolos internacionales de la talla de: Giorgian de Arrascaeta en Flamengo, Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, Bruno Fernandes en Manchester United, Harry Kane y Rodrygo. El mínimo de las unidades vendidas es de 779.000.

“Messi es el mejor jugador de la historia y que te comparen con él quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero yo intento ser yo mismo”, ha comentado siempre que se le ha consultado por el tema un Lamine Yamal tajante sobre el camino que quiere recorrer en toda su carrera. Con apenas la mayoría de edad superada, ya tiene encima el récord de ser el jugador que más camisetas vende en todo el planeta a lo largo del 2025.

¿Cuánto dinero ha generado por ejemplo Lamine Yamal con esto? Si vamos a la web de Barcelona veremos una unidad de su indumentaria por precios cercanos a los 114 euros. Teniendo en cuenta los datos publicados por Score 90, el crack de La Masiá ha movido cerca de 135 millones de euros en cuanto a capital generado desde la venta de piel que se pone en cada jornada por al ciudad condal. Hay un nuevo rey y no solo en el césped.

Datos claves

Lamine Yamal es el nuevo “rey de ventas” mundial con 1.32 millones de camisetas comercializadas, superando a Lionel Messi (1.28 millones) y a su compañero Robert Lewandowski (1.1 millones).

es el nuevo “rey de ventas” mundial con comercializadas, superando a (1.28 millones) y a su compañero (1.1 millones). El impacto económico de Yamal es masivo: con un precio promedio de 114 euros por equipación en la web del Barcelona, el canterano ha generado aproximadamente 135 millones de euros en ingresos brutos este año.

por equipación en la web del Barcelona, el canterano ha generado aproximadamente en ingresos brutos este año. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) y Kylian Mbappé (Real Madrid) quedaron fuera del podio; el portugués se ubica en la segunda mitad del top ten, mientras que el francés ocupa la cuarta plaza con 1.02 millones de unidades.

