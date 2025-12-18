Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rememoró la Final de Qatar 2022: ”Tengo grandes recuerdos”

Este 18 de diciembre del 2025 se cumplen 3 años de la que fue, para muchos, la mejor definición en toda la historia de una Copa del Mundo. En el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar, la Selección Argentina se proclamaba campeón -por tercera vez- tras vencer a su similar de Francia en un partido frenético.

En resumen, la Albiceleste se puso en ventaja en el primer tiempo con un tanto de Lionel Messi y otro de Ángel Di María. No obstante, en el complemento, Kylian Mbappé se las ingenió para igualar el marcador. Ya en el tiempo extra Leo volvió a poner en ventaja a su combinado, pero el actual delantero del Real Madrid -por entonces del PSG- volvió a empatar.

Y antes de que la Copa del Mundo de Qatar 2022 se resuelva en los lanzamientos desde el punto del penal, Emiliano Martínez registró la atajada más determinante de todos los tiempos de la competencia, al despejar en los segundos finales un remate de Randal Kolo Muani que tuvo toda la portería a su merced para inclinar el asunto a favor de los galos.

Ya en los penales, el Dibu otra vez se volvería trascendental. Primero evitando que fuera gol la ejecución de Kingsley Coman y después intimidando a Aurelién Tchouaméni, quien envió el balón directo a los carteles de publicidad. Y si bien Kylian Mbappé y Kolo Muani -esta vez acertó- anotaron en sus turnos, a Francia no le alcanzó para contrarrestar la puntería de Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel.

De esta manera, la Selección Argentina cortaba una sequía de 36 años sin alzar el trofeo más codiciado por todo el planeta (la última antes de Qatar había sido de la mano de Diego Armando Maradona en la Copa Mundial que se celebró en México en el año 1986).

Y al respecto, el que rememoró aquel duelo electrizante fue Gianni Infantino, mediante sus cuentas de redes sociales. ”Hace tres años, una de las finales más grandiosas de la Copa Mundial de la FIFA vio a Argentina y Francia acaparar la atención mundial antes de que la Selección Argentina levantara el icónico trofeo”, escribió el directivo italiano, para acompañar un video con diferentes imágenes de lo que fue la velada.

Y para cerrar, agregó: ”Tengo grandes recuerdos de aquella noche histórica: Qatar albergó un torneo sumamente exitoso que nos unió a todos en una alegre celebración”.

Las cuentas oficiales de la FIFA también rememoraron la Final de Qatar 2022

En el caso de las cuentas oficiales de la FIFA, sus primeras publicaciones del 18 de diciembre del 2025 se centraron en Lionel Messi. Una con una foto en la que se lo ve levantando la Copa del Mundo y haciendo mención al tercer aniversario y a los minutos un video del primer acercamiento que Leo tuvo con el trofeo en el atril ubicado en el campo de juego del Estadio Lusail.

