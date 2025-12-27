Guillermo Duró se queda en Emelec para la temporada 2026, tras una media temporada “buena” con el ‘Bombillo’. El entrenador renovó por un año más y ahora sí tiene la gran posibilidad de él armar la plantilla, por lo cual, ya ha pedido a varios jugadores.

Según trasciende, Duró ha pedido a Emelec se haga con los derechos del extremo argentino Diego Crego. El delantero se encuentra libre tras terminar el contrato con su último equipo y esto lo pone a tiro de ser fichado por el ‘Bombillo’ para el siguiente año.

Crego se convierte en la primera petición de fichaje de Guillermo Duró en Emelec. Cuando el entrenador llegó al “Bombillo”, ya no había mercado de fichajes y no pudo armar la plantilla. Al DT le tocó jugar con lo que dejó armado Jorge Célico, que recomendó fichajes a mitad de temporada.

La búsqueda de un extremo también se engloba en que el club azul tendrá varias salidas para 2026. Jugadores como Juan Pablo Ruiz o Washington Corozo dejarían el ‘Bombillo’ dejando así varios vacíos en esta zona del campo. No se descarta que el DT tenga más pedidos.

Guillermo Duró seguirá en Emelec para 2026. (Foto: Imago)

En la próxima temporada, Emelec tendría el mismo objetivo que en este último año, primero salvar el descenso y luego pelear por entrar a algún torneo internacional. Todo va encaminado para que el club tenga una plantilla totalmente nueva en 2026.

Los números de Guillermo Duró en Emelec

Al frente de Emelec, Guillermo Duró dirigió ya 23 partidos entre todas las competencias, incluyendo la Copa Ecuador. El DT alcanzó 12 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Estuvo a 1 penal de meterse a la final de la Copa Ecuador, aunque al final no le alcanzó.

Los números de Diego Crego en Argentina

Diego Crego jugó con Deportivo Madryn en la Segunda Categoría de Argentina en este último año de contrato. El extremo argentino hizo más de 3.000 minutos en un total de 39 partidos. Marcó 5 goles y terminó dando 5 asistencias. Su valor de mercado es de 350 mil dólares.

