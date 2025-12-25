Es tendencia:
Leonai Souza dejará Barcelona y ya eligió su siguiente club

Leonai Souza no entra en planes de Barcelona SC y ya eligió a su siguiente equipo en medio de rumores de Liga de Quito e Independiente.

Por Gustavo Dávila

El volante brasileño Leonai Souza no esperará más a ver si situación en Barcelona cambia para el 2026 y dejará el club amarillo. Este jueves trascendió que el jugador ya eligió su siguiente equipo.

Pese a los rumores que lo ponían en Liga de Quito, Souza dejará la LigaPro y será nuevo jugador de Universitario de Deportes de Perú. El entrenador español Javier Rabanal se lo llevará para su primera temporada fuera.

Tiago Nunes y Liga de Quito lo habían pedido como posible reemplazo de Carlos Gruezo, sin embargo la oferta económica de Universitario es superior y ahora Souza se irá al campeón de Perú.

Souza podría reencontrarse con uno de sus actuales compañeros en Barcelona ya que Octavio Rivero también habría sido pedido por el ex DT de Independiente del Valle.

Antes de irse de vacaciones, Souza dejó claro a la directiva que buscaría salir del club a otro equipo si es que sigue sin contar para el entrenador español Ismael Rescalvo.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

En resumen

  • Leonai Souza dejará Barcelona SC para unirse al club Universitario de Deportes de Perú.
  • El volante brasileño rechazó el interés de Liga de Quito por una oferta económica superior.
  • Souza solicitó su salida del club por la falta de minutos con el DT Ismael Rescalvo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
