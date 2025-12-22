Este lunes 22 de diciembre de 2025 la FIFA confirmó el último ranking del año. Donde la Selección Colombia recibió una importante noticia. El equipo de Néstor Lorenzo se alista para llegar con el mejor nivel al Mundial de 2026, donde comparte grupo con Portugal y Uzbekistán.

El último Ranking FIFA del año no tiene grandes cambios para la Selección Colombia. La ‘Sele’ se quedó en el lugar 13 de la clasificación, puesto que vino ocupando los últimos meses, y con el cual llegó al sorteo del mundial, a principios de mes.

Colombia sigue sumando 1.701 puntos y está muy cerca de arrebatarle el lugar a Italia y acercarse a Marruecos, que sumará puntos por la Copa África. Sin embargo, esto no afectará su lugar en el Mundial, ya que todo esta elaborado previo a la Copa del Mundo.

En marzo la Selección Colombia estaría jugando dos partidos amistosos contra dos grandes selecciones europeas. Primero enfrentaría a Francia y luego se estaría midiendo contra Croacia. Sumar victorias podría cambiar su puesto en el ranking FIFA.

Desde Colombia también hay un gran optimismo por hacer una buena y brillante Copa del Mundo en 2026, por lo cual, si gana a Francia o Croacia y hace un gran Mundial, el equipo de Nestor Lorenzo podría terminar en el top 10 del ranking de la FIFA.

¿Cuál es el mejor puesto de la historia de Colombia en el ranking FIFA?

El mejor lugar en la historia de Colombia para el Ranking FIFA fue el número 3 que ocupó en varios momentos en 2013, luego entre 2014 y 2016. La ‘Sele’ llegó a ser cabeza de serie para el Mundial de 2014, donde se ubicó entre los 8 mejores en los cuartos de final.

Los partidos de Colombia en el Mundial 2026

Así está el calendario de Colombia para jugar en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio de 2026 a las 21H00 (CO)

el 17 de junio de 2026 a las 21H00 (CO) Colombia vs Repechaje FIFA el 23 de junio de 2026 a las 21H00 (CO)

el 23 de junio de 2026 a las 21H00 (CO) Colombia vs Portugal el 21 de junio de 2016 a las 18H30 (CO)

