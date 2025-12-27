Jeremy Sarmiento supuso una importante “bomba” de mercado después de que se revelara que se metió en planes para llegar a Liga de Quito en enero. Aunque es muy difícil, el equipo ecuatoriano apostaría por una cesión en el 2026 directamente con Brighton.

Sarmiento casi no ha jugado en Cremonese en esta temporada, ya que el ecuatoriano es suplente fijo en el once del equipo italiano. Todo esto llevó a que el jugador ecuatoriano quiere salir en el mes de enero, buscando un club donde pueda sumar minutos.

En medio de todas las opciones, surgió la opción de llegar a Ecuador y jugar con Liga de Quito. En Cremonese, su salario es de 2 millones de euros, un salario que paga Brighton. Por lo cual, si llega a LDU, el sueldo sería el mismo y también sería cubierto en gran parte por las ‘Gaviotas’.

La cesión que podría lograr Liga de Quito solo sería para el primer semestre 2026, ya que Sarmiento termina contrato con Brighton en 2027 y a mitad de año, el ecuatoriano entraría en su último año de contrato y el club inglés tiene que decidir si lo vende o lo deja ir “gratis”.

Sarmiento no suma minutos en Cremonese. (Foto: GettyImages)

A inicios de esta temporada, el mismo Jeremy Sarmiento rechazó una posibilidad de llegar a Cruzeiro. El equipo brasileño lo quiso fichar, pero el ecuatoriano se negó porque su prioridad siempre fue la de seguir en Europa, de ahí que, esto complique a Liga de Quito.

Los números de Jeremy Sarmiento en esta temporada

En lo que va de temporada con Cremonese, Jeremy Sarmiento apenas jugó un total de 7 partidos, en los que sumó 137 minutos. 0 goles y 0 asistencias, cuadrando así números desastrosos para un delantero que quiere jugar el Mundial con Ecuador.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

Actualmente, Jeremy Sarmiento tiene un precio de 5 millones de dólares, de acuerdo a Transfermark. De ahí que, al ser un precio impagable para un equipo de Ecuador, se esté buscando mejor una opción de préstamo para la siguiente temporada.

