Este sábado 27 de diciembre de 2025 se reveló que Junior de Barranquilla y actual campeón del fútbol colombiano sigue buscando un nuevo delantero para competir en la Copa Libertadores en 2026. El apuntado llegaría como reemplazo de Teo Gutiérrez, de 40 años.

De momento, es una total incertidumbre que pasa con el futuro de la carrera de Teo. Los hinchas de Junior siguen esperando fichajes en su delantera para competir a nivel internacional y ahora muchos recibieron una noticia que los termina contentando.

Según reveló Felipe Lucero, el delantero de Liga de Quito, Jeison Medina fue ofrecido a Junior como nuevo delantero para la siguiente temporada. El delantero colombiano viene de 3 años muy regulares en Ecuador, y buscaría un regreso a su país a uno de los más grandes.

En esta temporada, con la camiseta de Liga de Quito, Jeison Medina fue muy importante en varios partidos, aunque no terminó ganando ningún campeonato. Fue el delantero que ayudó a LDU a llegar a semifinales de Copa Libertadores con su gol en Brasil ante Sao Paulo.

Jeison Medina fue ofrecido a Junior. (Foto: GettyImages)

Son horas claves en el futuro de Medina en Liga de Quito y en una posible llegada a Junior. Por otro lado, el campeón colombiano también ya comunicó que comenzará a cruzar papeles con Olimpia para hacerse con los derechos de Guillermo Paiva, ejecutando la opción de compra que tenía.

Los números de Jeison Medina en esta temporada

En la última temporada, con los colores de Liga e IDV, Jeison Medina terminó jugando 48 partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles y no dio asistencias. El goleador estuvo en cancha poco más de 2.300 minutos, siendo muy regular y esquivando las lesiones.

El valor de mercado de Jeison Medina

Actualmente, Jeison Medina tiene un valor de mercado de 800 mil dólares. El delantero colombiano tiene contrato con Liga de Quito hasta 2028 y solo podría llegar al ‘Tiburón’ a cambio de una negociación de compra de pase o de un préstamo.

En síntesis: