¡Última hora! Michael Arroyo se ofrece a jugar gratis para este grande de Ecuador

Michael Arroyo fue uno de los mejores jugadores de Ecuador en la década anterior, pasando por varios equipos del extranjero y también de la LigaPro. Sin embargo, hace varios años se quedó lejos de la primera división de Ecuador. De ahí que, sorprenda que ahora se “ofrezca” a un grande de LigaPro.

De acuerdo a la información de Javier Ruiz, Michael Arroyo se habría ofrecido a jugar “gratis” en Emelec para la temporada 2026. ‘Gambetita’ quiere probar suerte en el ‘Bombillo’ en el siguiente curso y si le va bien en el primer semestre pediría un contrato para 2026.

Esta propuesta no deja de sorprender, ya que Arroyo jugó su último partido en primera en noviembre de 2020. Desde entonces, ha pasado por diferentes equipos del ascenso y no volvió a jugar en la primera división. No obstante, el ‘Bombillo’ ya tomó una decisión ante esta propuesta.

Resulta que la directiva de Emelec, según Javier Ruiz, estaría analizando esta oferta de Michael Arroyo para tenerlo en el plantel en el 2026. El club perderá a varios elementos de la actual plantilla y por eso se ve obligado a observar todas las propuestas.

Para la temporada 2026, Emelec también ya se hizo con los derechos de Miller Bolaños para que sea su nuevo fichaje. El ‘Killer’ ya fue presentado como su nuevo jugador, sin embargo, para ser inscrito por el ‘Bombillo’, el club debe “limpiar” sus sanciones en FIFA.

Michael Arroyo no cobraría su sueldo en Emelec

La decisión de Michael Arroyo de jugar “gratis” en Emelec implica que el jugador no cobre su salario en el ‘Bombillo’. El club no tendría que pagar una cuota de fichaje por él y podría aprovechar que está libre en el mercado de fichajes sin equipo.

Los fichajes de Emelec para 2026

De momento en Emelec solo se ha confirmado un fichaje para 2026, Miller Bolaños. El club sigue buscando a otros futbolistas experimentados como Ángel Mena, ahora es opción Michael Arroyo, y se especula con el futuro de otros jugadores.

