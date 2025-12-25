Independiente del Valle anunció oficialmente a Joaquín Papa como nuevo entrenador del club tras la salida de Javier Rabanal, y el DT uruguayo ya tiene refuerzos. Hay tres futbolistas confirmados para la siguiente edición de LigaPro.

Cristian Tobar, Joaquín Pombo, y Jostin Bravo son los tres futbolistas que se presentarán en Independiente del Valle en enero 2026. Los jugadores estaban cedidos y acaban sus préstamos en diciembre.

Será el entrenador quién tome la decisión de si mantiene en la primera plantilla a los jugadores o si no serán tomados en cuenta. De los tres, el más opcionado a quedarse es Tobar, figura del Deportivo Cuenca.

Así mismo, ya hay varios jugadores que no seguirían en Independiente como es el caso de Renato Ibarra, Óscar Quiñónez, Michael Hoyos y Matías Fernández dejarán el club oficialmente el 31 de diciembre.

El presupuesto de Independiente del Valle para 2026

Aunque se espera que IDV vuelva a ser protagonista en el mercado de fichajes de la LigaPro, se confirmó que no será por un gran gasto. El club planificó que en 2026 se tenga el mismo presupuesto que ahora en 2025, por lo cual, no se espera un fichaje millonario.

Alejandro Tobar – Deportivo Cuenca también es objetivo para Liga de Quito.

