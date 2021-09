Seis nuevos juegos se suman a PlayStation Now en septiembre

Desde PlayStation parecen estar trabajando contracorriente para lograr que su servicio de streaming, PlayStation Now, alcance un nivel de popularidad y jugadores similar al de Xbox Game Pass Ultimate, el servicio de Xbox que ha estado varios pasos por delante en estos últimos años.

Es por eso que a lo largo de los últimos meses, Sony ha introducido grandes juegos en PlayStation Now, y han anunciado que seis más llegarán en este mes de septiembre, algunos de ellos sumamente interesantes. Los juegos que llegarán este mes a PlayStation Now son: Tekken 7, Killing Floor 2, Final Fantasy VII, Windbound, Pathfinder: Kingmaker y Moonlighter.

Todos estos juegos se añadirán a PlayStation Now este martes 7 de septiembre y, como sabemos, estarán disponibles en el servicio hasta que Sony decida quitarlos. De momento, sólo sabemos que Tekken 7 estará disponible en el servicio de streaming de PlayStation hasta el 28 de febrero de 2022, mientras que el resto no tiene fecha de salida de PS Now.

Cabe recordar que la semana pasada se confirmaba que cinco juegos de Final Fantasy serían añadidos al catálogo de PlayStation Now. FF VII será el primero, mientras que Final Fantasy VIII Remastered llegará en octubre. Completarán Final Fantasy IX, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster y Final Fantasy XII: The Zodiac Age, en los meses posteriores.