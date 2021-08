Tales of Arise contará la historia de Alphen y Shionne, en una entrega que busca revitalizar la saga de Bandai Namco.

Tales of Arise tendrá una demo en PlayStation y Xbox

Los fanáticos de la saga Tales, que viene brindando juegos de alta calidad hace más de 25 años, están esperando la nueva entrega, Tales of Arise, desde que fue anunciada en el E3 2019. Por suerte no deberán esperar mucho más, ya que la semana que viene habrá una demo.

La desarrolladora y publicadora Bandai Namco anunció que Tales of Arise tendrá una prueba gratuita en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, y Xbox Series X|S este 18 de agosto. A pesar de encontrarse en todas las consolas, esta demo parece que no llegará a PC, al menos de momento.

Será una oportunidad perfecta para ver qué nos depara la decimoséptima entrega de la franquicia de JRPGs. Hasta ahora tiene bastante anticipación detrás, ya que su objetivo es el de revitalizar la serie, y por eso tendrá tanto veteranos como novatos en su equipo desarrollador.

¿De qué trata Tales of Arise?

La historia transcurre en un universo de fantasía dividido entre el mundo medieval de Dahna y el mundo avanzado de Rena. Sus protagonistas son Alphen y Shionne, quienes provienen de estos respectivos lugares, y cuyas historias se cruzan bajo circunstancias misteriosas.

¿Cuándo sale Tales of Arise y en qué plataformas?

Tales of Arise sale el 10 de septiembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Originalmente, Bandai Namco planeaba lanzarlo en 2020 para PC, PS4 y Xbox One. Sin embargo, "problemas internos" y el lanzamiento de las nuevas consolas lo llevaron a esta nueva fecha.