Colombia debutará en el Mundial 2026 contra Uzbekistán el próximo 17 de junio de 2026. La Selección de Asia debutará en este torneo, no obstante, tiene como DT a uno de los jugadores más experimentados en estos torneos y campeón del mundo, Fabio Cannavaro.

Cannavaro no dudó en reconocer lo que es la Selección Colombia para el Mundial 2026 y obviamente la reconoció como una de las favoritas a avanzar en este torneo. Pero el italiano, no descartó que su equipo dé batalla para este encuentro.

“Complicado porque tenemos a Colombia, un equipazo como Portugal. Nosotros somos una federación pequeña, es la primera vez que venimos aquí al Mundial, entonces para nosotros va a ser una experiencia importante”, comentó el entrenador.

Aunque Uzbekistán debutará en el Mundial 2026, Cannavaro reconoció que se prepararán de la mejor manera para ir a este torneo: “En Colombia hay técnica, intensidad, talento, ha vuelto a ser una buena selección. No es fácil. Vamos a tener diez días para trabajar con un grupo que tenemos. En marzo jugaremos dos amistosos y trabajaremos rumbo al Mundial”, comentó Cannavaro.

Es clave tanto para Colombia como para Uzbekistán lo que pase en este primer partido, pensando en el resto del fixture del Mundial 2026. El equipo Cannavaro se medirá en la segunda fecha a Portugal, por lo cual, le ha tocado uno de los fixtures más complicados del torneo.

El ranking de Uzbekistán antes de enfrentar a Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán vive el mejor momento de su historia a nivel de fútbol, y ahora llegan a la Copa del Mundo en el puesto 50 del ranking de la FIFA, superando a otros equipos que están en el Mundial como Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica, que se encuentran en lugares más abajo.

¿Cuándo jugará Colombia contra Uzbekistán?

El partido entre Colombia y Uzbekistán en el comienzo del grupo K se jugará el próximo miércoles 17 de junio de 2026. La FIFA confirmará en los siguientes días el estadio y la hora del partido para el debut de la Selección Colombia en el Mundial.

