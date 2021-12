Guillermo Pol Fernández está cerca de volver a Boca en un intercambio con Cruz Azul donde está incluido Cristian Pavón, pero esta no es la única alternativa por la que Riquelme y el Consejo del Fútbol están agilizando en las últimas horas del año, sino que también buscan más refuerzos ante la inminente confirmación oficial de Battaglia como entrenador.

Riquelme quiere para Boca a Barreto de Independiente

Para suplir las bajas que tendrá Boca en la defensa por las sanciones en la Copa Libertadores, en el ojo de Riquelme aparece un zaguero que pertenece a Independiente y que tuvo un gran andar bajo la tutela de Julio César Falcioni: Sergio Barreto. Con 22 años y casi 45 partidos como profesional, se volvió un jugador crucial para el equipo de Avellaneda y por eso Román habría sembrado un interés por él.

Bielsa quiere a Nández y eso puede beneficiar a Boca

El Loco quiere al ex jugador de Boca y, como los de Brandsen 805 aún tienen un 10% de su pase, si se concreta el deseo de Bielsa habrá un beneficio económico para los de Battaglia y Riquelme. ¿De cuánto?

Macri vs. Riquelme: palos para Román y banca a Tevez

El expresidente del club y de la Nación se refirió al presente del Xeneize, en una dirigencia que tiene como titular a Jorge Amor Ameal pero que está claramente encabezada por Román: "Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona". Además, apoyó políticamente a Tevez: "Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda, lo veo comprometido".

Pol Fernández, cerca de volver a Boca

El talentoso volante no se fue de la mejor forma en 2020, pero su regreso está más que cerca. Riquelme lo quiere haciendo la pretemporada el 3 de enero con el equipo. Su vuelta puede darse por un intercambio entre él y Pavón de parte de los clubes, Boca y Cruz Azul. Una vez que arribe, será problema de Battaglia encontrarle su lugar en la cancha, ante la superpoblación de mediocampistas.

Desde México pretenden a un favorito de Román

Agustín Canobbio, jugador TOP del Campeonato Uruguayo y reciente consagrado con Peñarol, es uno de los tantos sueños de Juan Román Riquelme en este mercado de pases y ya hubo sondeos por él. Sin embargo, el Carbonero espera poder renovar el contrato de su joya para evitar que deje el club y el Xeneize no es el único interesado en contratarlo. Según informó el Diario Récord, el América de México ya está avanzando para hacerse de sus servicios para el próximo Clausura 2022. ¿Quién ganará la puja?