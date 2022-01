Boca es campeón del primer torneo que disputó en el año tras ganarle por la mínima a San Lorenzo en La Plata, que por más que sea amistoso no deja de ser un gran arranque del 2022 porque se suma a todo lo que ocurre en las oficinas de Brandsen 805

Boca campeón del Torneo de Verano

El campeonato completo que constó de la participación de 6 equipos se disputó entero en la ciudad platense y tuvo como ganador a Boca tras ganarle a San Lorenzo en la final por 1 a 0 con el gol de Luis Vázquez, quien sigue mostrando que el 38 está cargado y le mete presión a Battaglia a la hora de elegir un 9 entre él y el "Pipa".

Boca pidió cotización por Canobbio y la cifra fue astronómica: "Salieron espantados"

El periodista Julio Pavoni contó en su cuenta de Twitter. "Boca pidió cotización por un nuevo refuerzo. Salieron espantados por la cotización". Poco después reveló la incógnita: "Boca pidió cotización por Agustín Canobbio. Por ahora lejos en la cotización que le dieron. Cuatro millones de dólares por el 50% del pase". Sin embargo, todo quedará en la nada porque horas más tarde, Peñarol confirmó la extensión de su contrato.

¿Fabra al Ajax?

El colombiano comenzó a sonar como refuerzo del equipo neerlandés para reemplazar a Nicolás Tagliafico, quien tendría todo acordado para marcharse al Barcelona. Sin embargo, esta tarde este rumor fue desmentido, afirmando que no llegó ninguna oferta por él, por lo menos por ahora.

Millones que llegarían a Boca desde Europa

Se conoció que Boca podría salir beneficiado en la venta de Rodrigo Bentancur al Aston Villa por la posesión de un gran porcentaje de su pase, pero no sería la única plata fresca que llegaría a Brandsen 805 desde Europa. Por el volante de la Juventus llegarían 10 millones de dólares, y el otro ingreso de dinero sería por Nahitan Nández, por quien Boca posee el 10% de su pase y de cerrarse algún traspaso de los equipos que lo quieren sumar, le ingresarían cerca de 2 millones más al Xeneize.

Se cayó el pase de Ábila a Independiente

Independiente mostró su interés en las últimas semanas para poder contratarlo y le hizo un ofrecimiento formal al Consejo de Fútbol, quien tiene la intención de vender sí o sí al atacante. Rechazado cualquier tipo de opción por un préstamo, el Rojo tampoco pudo convencer al equipo que lidera Juan Román Riquelme y, según contó Gastón Edul, la negociación está completamente caída y Ábila no será refuerzo del club de Avellaneda.

Zambrano fue visto de fiesta antes de jugar con su Selección

Dentro de la lista de Gareca en Perú aparecieron dos jugadores de Boca: Carlos Zambrano y Luis Advíncula abandonaron el plantel del Xeneize en medio de la definición del "Torneo de Verano" y serán baja hasta que finalice su participación internacional. Uno de ellos, más precisamente el zaguero, está en el ojo de la tormenta luego de haber sido captado por las cámaras mientras salía de fiesta en Lima, cuando debería estar enfocado en el partido que jugará Perú el próximo jueves contra Colombia. La noticia causó malestar entre la fanaticada.

Pol Fernández viajó a México y confirmó su pase a Boca

En su llegada a tierra mexicana, "Pol" habló para los medios presentes y dio un misterioso mensaje. "No voy a hablar hasta resolver los temas personales que tengo, así que gracias por respetarme", avisó en primera instancia. Y luego agregó: "Sé que se hicieron muchas suposiciones y muchas declaraciones no debidas porque yo estaba pasando un momento no tan bueno. Espero que me sepan entender, pronto hablaré para que la gente tenga todo claro".