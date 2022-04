Boca cayó en Brasil ante Corinthians y se complicó para lo que será el resto de la Copa Libertadores, ya que debe ganar o ganar los tres partidos que les quedan para pasar de manera tranquila y cómoda a los octavos de final. Pero, al margen de la derrota, otras novedades llegaron al Xeneize en este martes.

Detalles sobre la derrota en Brasil

El Xeneize nuevamente no jugó bien y perdió ante el Corinthians en Sao Paulo por 2 a 0 con un doblete de Maycon. El equipo de Battaglia dejó una deslucida y preocupante imagen, en la que no pudo demostrar su juego en ningún momento y hasta se lo vio fuera del partido, ya que en las jugadas donde el campo de juego se calentó, los futbolistas xeneizes perdieron los estribos y por eso no pudieron hacer más que lo que demostraron en la cancha. Así, quedaron complicados para lo que será el resto de la Libertadores.

Sonríen los hinchas: Rossi, Izquierdoz y Figal, a punto de regresar a las canchas tras sus lesiones

Para alivio del Xeneize, dos defensores avanzaron rápidamente con su recuperación y podrían decir presente en el corto plazo. Nicolás Figal se encuentra recuperado de su desgarro y tiene serias chances de reaparecer ante Barracas Central el próximo sábado. Además, Carlos Izquierdoz sorprendió con los plazos de la rehabilitación y se estima que pueda decir presente para la última jornada de la Copa LPF.

Además, según informó el Diario Olé, los plazos de la rehabilitación de Agustín Rossi vienen según lo acordado y su regreso podría darse este mismo fin de semana frente a Barracas Central.

Sergio Romero podría llegar en junio

Chiquito renovará su contrato con Venezia y tendrá que buscar un nuevo destino a sus 35 años. En este contexto, no suena descabellado que Boca lo busque al ya haber estado interesado en su incorporación en reiteradas ocasiones.

Por eso, en el Consejo de Fútbol estarían pensando en su nombre debido a que Agustín Rossi aún no aceptó la propuesta que le hicieron para renovar su contrato y, a partir del próximo 1 de enero, podrá negociar su arribo como jugador libre, ya que su contrato caducará a mediados de 2023.

¿Equi Fernández vuelve en junio?

En una charla con TNT Sports, el volante central aclaró que aún no tuvo conversaciones con Boca respecto a su vuelta, la cual a priori debe darse en diciembre, salvo que el Xeneize ejecute una cláusula que hay en su préstamo con Tigre. Sobre esto, dijo: "La verdad que no hablé con nadie. Estoy acá, muy feliz. Contento por la participación en el torneo que estamos haciendo. No hablé con nadie, uno piensa mucho en su futuro... Pero estoy tranquilo, disfrutando".

Sin embargo, un periodista partidario del club de la Ribera remarcó que uno de los jugadores que Boca tiene cedidos regresará a Brandsen 805, aunque sin confirmar el nombre. ¿Será Equi?