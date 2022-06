Luego de la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina tras ganarle a Ferro, en Boca hubo un día calmo pero sin descanso porque ya palpitan el duelo ante Central Córdoba de Santiago del Estero del próximo fin de semana. Mientras tanto, el mercado de pases le trajo buenas noticias a Sebastián Battaglia y compañía.

El tuit picante de Agropecuario y la respuesta de Boca

La jornada de anoche tuvo mucha acción en la Copa Argentina y, como de costumbre, hubo batacazo: Agropecuario eliminó a Racing con una victoria por 2 a 1 y será rival de Boca, que horas atrás había vencido a Ferro. Contra todo pronóstico, será ese el duelo en octavos de final.

Mientras el conjunto sojero celebraba el triunfazo en Jujuy, hubo un tuit con una desafiante frase con tono riverplatense para el Xeneize: "No tengas miedo Boca, no somos tan buenos". Muy similar a la que dijo Rodolfo D'Onofrio (ex presidente del Millonario) en 2018.

Un par de horas después, durante la mañana de hoy, el club de la Ribera se despachó con una respuesta sin correrse de su característica formalidad: "Felicitaciones. Nos vemos pronto".

Domingo Blanco, cerca de ser el primer refuerzo de Boca

En las oficinas de Brandsen 805 se presentó la chance de sumar a Domingo Blanco a coste cero, por lo que Juan Román Riquelme, el Consejo del Fútbol y Sebastián Battaglia habrían acordado que su fichaje podía darse con estas condiciones.

Hace semanas su nombre está en carpeta de Boca porque queda libre de Independiente, por lo que a partir del 30 de junio puede negociar su pase con cualquier equipo de manera más sencilla, ya que tendrá el pase en su poder y por más que el Rojo le hizo una propuesta contractual alta, Mingo decidió rechazarla para buscar un cambio de aires.

En este sentido, el periodista Sebastián Infanzón confirmó que, con esta situación del volante de Independiente, Boca "tiene altas chances" de convertir a Blanco en el primer refuerzo del mercado de pases. Además, informó que "a Román (Riquelme) y a Battaglia les gusta mucho y el Consejo del Fútbol ya trabaja fuertemente para que llegue al club".

Parte médico de Salvio

Eduardo Salvio iba a estar presente desde el arranque en la Copa Argentina ante Ferro el pasado miércoles en La Rioja, pero a último momento fue baja porque sintió una molestia en su pierna derecha en el ejercicio de precalentamiento y por eso fue desafectado, reemplazándolo allí Exequiel Zeballos. Y a poco más de 24 horas de conocerse el motivo de su ausencia, Boca publicó lo que realmente le pasó en su pierna derecha.

Mediante un parte médico dado en la cuenta oficial del club, el Xeneize informó que Salvio tiene una lesión muscular GI (grado 1) en el bíceps femoral derecho (parte de los isquiotibilales). Dicho de manera simple, el ex Benfica sufrió una pequeña rotura de fibras, que presente un mínimo hematoma.

Esta micro-rotura fibrilar se suele recuperar en 1 o 2 semanas, por lo que Toto estará afuera de las canchas por lo menos en los próximos tres encuentros de la Liga Profesional como mínimo (ante Central Córdoba, Tigre y Barracas Central), y podría llegar con lo justo al duelo de ida ante Corinthians por los octavos de la Copa Libertadores, el cual será el 28 de junio.

Le vendieron entradas truchas, no pudo ver a Boca y el club le alegró el día: "Voy a cumplir mi sueño"

Ayer, Boca jugó su primer partido oficial en La Rioja y la cancha fue una fiesta. Sin embargo, todos se conmovieron con la historia de Antonio, que no pudo ingresar al estadio para ver por primera vez al club de sus amores porque le vendieron entradas falsas.

El hecho se hizo viral luego de que Flavia, su hija, hiciera un descargo en Facebook: "No saben la impotencia que tengo. Ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando la policía le dijo que no puede entrar porque las entradas son truchas, cuando minutos antes estaba feliz diciendo que ya se podía ir tranquilo porque había cumplido su sueño. Sinvergüenzas hay en todos lados".

Rincón Bostero, un medio partidario del Xeneize, compartió la historia en Twitter y tuvo un alcance gigante. La misma llegó a las autoridades de Boca, que rápidamente accionaron para ponerse en contacto y tener un gesto notable: invitar a Antonio a La Bombonera, con pasaje incluido.

Minutos más tarde, entre lágrimas, Antonio compartió su emoción: "Les agradezco de todo corazón. Voy a cumplir el sueño de niño, desde los cuatro años soy hincha de Boca y me voy a sentir bien a pesar de lo que pasó acá". El próximo miércoles, podrá darse el lujo de ver al equipo de Battaglia ante Tigre.