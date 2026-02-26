La rodilla de Kylian Mbappé preocupa a Francia para el Mundial 2026: el dilema entre la operación y el tratamiento conservador

La baja de Kylian Mbappé comienza a preocupar en la Selección de Francia. La estrella del Real Madrid se mantendrá fuera de las canchas por tiempo indeterminado y solo tiene dos caminos para recuperarse: un tratamiento conservador y el quirófano.

El origen del problema físico del francés fue el 7 de diciembre, en el encuentro del Merengue ante Celta. Desde entonces, el jugador convivió con el dolor y se infiltró para poder decir presente en los últimos compromisos de su equipo. Sin embargo, fue obligado a parar.

Desde España indican que una artroscopía sería ideal para Mbappé, pero esa opción es prácticamente inviable en un año mundialista. Es por eso que, al menos por ahora, el jugador sigue apostando al tratamiento conservador, sin ponerse plazos para regresar a los campos de juego.

El panorama cambiaría si las molestias no desaparecen y obligan al jugador a operarse. De suceder, el ex París Saint-Germain pondría en riesgo su presencia en Estados Unidos o, en el mejor de los casos, llegaría sin estar óptimo físicamente.

Qué dijo Arbeloa de Mbappe

En conferencia de prensa, el entrenador declaró: “Descansó el fin de semana pasado si no me equivoco. No jugó contra la Real Sociedad, que no era cualquier equipo. Cuando creemos que no está en condiciones de jugar no vamos a arriesgar.

“No es algo que decida yo solo, lo hablo con los médicos, con él y cuando se siente preparado para jugar lo hacemos“, explicó.

El parte médico de Mbappé en diciembre

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución.

