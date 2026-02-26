Es tendencia:
Ni Enzo Pérez, ni Santiago Ascacíbar: el único volante que Marcelo Meli destacó por encima de él

En el clásico juego de quedarse callado hasta que nombren a uno mejor, el jugador aguardó hasta un nombre fuerte de la Selección Argentina.

Por Agustín Vetere

Marcelo Meli, exjugador de Boca.
© GettyMarcelo Meli, exjugador de Boca.

A los 33 años, Marcelo Meli continúa repartiendo fútbol y, tras desempeñarse en el exterior, volvió a Argentina para disputar la temporada de la Primera Nacional con la camiseta de Deportivo Madryn. El volante fue tendencia en X en las últimas horas por un insólito juego.

En una dinámica con la página Pasta de Campeón, el exfutbolista de Boca Juniors se sometió al ya clásico juego en el que los protagonistas deben quedarse callados hasta que nombres a un jugador mejor que ellos. En este caso, se trató de mediocampistas.

El video se volvió viral por el tiempo que le tomó a Meli reconocer a otro jugador, que fue precisamente Javier Mascherano, excapitán de la Selección Argentina, exjugador de Barcelona y finalista de la Copa del Mundo. “Sí, ahí sí”, cedió el oriundo de Salto.

Pero, hasta llegar a ese momento, hizo silencio en nombres de la talla de Cristian Erbes, Nicolás Lodeiro, Edwin Cardona, Enzo Pérez, Alan Varela, Pol Fernández, Santiago Ascacíbar, Iván Marcone, Kevin Zenón”.

En la publicación de Instagram de PDC, Erbes aprovechó para bromear con Meli por sus respuestas, en sintonía con la reacción de los futboleros en los comentarios. “Si jugás con esa moral, la rompés este año”, publicó quien fuera su compañero en el club de la Ribera.

  • El volante Marcelo Meli, de 33 años, fichó por Deportivo Madryn para la Primera Nacional.
  • Un video de Pasta de Campeón se volvió viral por un juego de comparación de mediocampistas.
  • Meli solo reconoció a Javier Mascherano como un jugador mejor que él durante la dinámica.
Agustín Vetere

Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

