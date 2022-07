Arturo Vidal se acerca a Boca y la posibilidad de sumarlo a las filas xeneizes este jueves se mostraron más firmes que nunca, ya que se confirmó que le enviaron una oferta formal y que el chileno la habría recibido con los brazos abiertos. Mientras esperan por él, aparecieron más novedades en el mercado de pases xeneize en una semana clave.

Oferta por Vidal

El periodista Tato Aguilera trascendió de manera contundente que Boca le hizo finalmente una oferta formal a Vidal para que el chileno se convierta en jugador xeneize. El contrato que desde la Ribera le hicieron llegar al aguerrido volante sería por 18 meses con la posibilidad de extender el vínculo por un año y medio más.

Sin embargo, César Merlo añadió que Flamengo aún lo pretende sumar, pero que no le han hecho ninguna propuesta de momento, por lo que Boca tendría las de ganar para quedarse con el chileno. De hecho, el propio Aguilera se animó a vaticinar que estarían cerca de llegar a un acuerdo entre el Xeneize y el futbolista.

Vidal busca arreglar su salida de Inter, ya que aún le queda un año de contrato pero quiere marcharse en este mercado con Sudamérica como destino, y ahora estaría cada vez más cerca que el mismo sea Brandsen 805. Un refuerzo del que todo Boca y el fútbol argentino están atentos, de concretarse sería un bombazo. Tic-tac...

Si llega Vidal, ¿puede arriba Medel en diciembre?

Rodolfo "Gringo" Cingolani ilusionó a todos los hinchas de Boca al confirmar que, de darse lo de Arturo Vidal, en diciembre podría llegar Gary Medel, con quien el volante tiene una gran relación por sus años compartiendo la selección chilena.

"Si se confirma lo de Vidal, guarden la 2 de Boca que en diciembre llega el Pitbull", afirmó el panelista en TyC Sports. En más de una ocasión, el defensor central estuvo en el radar del Xeneize para regresar tras su paso de 2009 a 2011 pero nunca se concretó. Actualmente milita las filas del Bologna de la Serie A de Italia.

No sería ilógico que Boca lo vaya a buscar en el próximo mercado, debido a que allí hay altas chances de perder dos zagueros de la talla de Carlos Izquierdoz y Carlos Zambrano, a quienes se les vencen sus respectivos contratos a fin de año. ¿Irán por Medel como informaron esta tarde?

Novedades en el caso Villa

Este jueves 30 de junio, llegaron contundentes novedades sobre el caso de Sebastián Villa y la denuncia por abuso sexual que Tamara Doldán hizo en su contra. Es que además de la presentación de unos audios que lo comprometen aún más al colombiano, finalmente se dio su presencia en la fiscalía número 3 del Partido de Esteban Echeverría, la cual está a cargo de Vanesa González, quien está llevando a cabo la investigación en la causa.

Una oferta por Campuzano hizo que Battaglia modifique el XI vs Banfield

Se conoció que el colombiano Jorman Campuzano no sería titular y en su lugar entraría Esteban Rolón. Según confirmó el periodista Sebastián Infanzón, esta decisión de última hora se trataría a una cuestión extrafutbolística, ya que a Boca le llegó una oferta desde el exterior por el volante central y sería aceptada por el club de la Ribera para liberar un cupo de extranjeros y así facilitar el arribo de Arturo Vidal, quien estaría al caer debido a que ya lanzaron una oferta formal por el chileno, y al haber regresado Jan Hurtado no quedaban cupos libres hasta encontrarle una cesión al delantero venezolano.

Y si bien el club que sería el destino de Campuzano no fue revelado, se sabía que Rosario Central era un equipo interesado en el fútbol argentino por su cesión, así como Atlético Nacional de Medellín (su ex club) del exterior, por lo que no resultaría extraño que sea el conjunto colombiano el que adquiera a préstamo al volante de 26 años. Sin embargo, podría ser cualquier club, con la premisa de saber que no es de Argentina, ya que su nombre se encuentra guardado por la dirigencia xeneize.

Otro cambio sorpresivo en el XI planteado por Battaglia, pero éste sí plenamente futbolístico, es el de Nicolás Orsini en lugar de Luca Langoni. De esta forma, el equipo que saldrá a la cancha este viernes a las 21:30 será: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Aaron Molinas; Nicolás Orsini, Luis Vázquez y Juan Ramírez.

La decisión de Boca con la "10" para el primer partido sin Salvio

La particularidad que tendrá el choque del Xeneize ante el Taladro es que, a partir de este 1 de julio, tanto Eduardo Salvio como Cristian Pavón dejarán de ser jugadores de la institución azul y oro tras no renovar sus respectivos contratos. Es por eso que tanto el dorsal n° 10 como el n° 31 quedarán vacantes en un par de horas.

La lista de convocados que publicó el club de La Ribera para enfrentar a Banfield confirma una lógica decisión en cuanto a los números de camiseta: no hay nuevos jugadores inscriptos para portar los números que dejaron Salvio y Pavón. Según el reglamento de la LPF, solo podrán usar nuevos dorsales los futbolistas que no hayan firmado planilla durante el campeonato.

¿Cuál es la otra posibilidad para la "10" de Boca de aquí en adelante? La llegada de refuerzos. El Consejo de Fútbol hará un intento por traer a la estrella chilena Arturo Vidal y todo indica que podría ser el dueño del dorsal histórico del Xeneize en caso de que se arregle su arribo. Misma situación se daría en caso de que el club de La Ribera incorpore a otro jugador ofensivo.

En la Copa Libertadores no se aplica la misma norma: la lista de buena fe que se debe presentar en cuartos de final admite cambios de jugadores y de números. Es por eso que cualquier jugador de la actual nómina de Sebastián Battaglia puede ser el nuevo portador de la 10 de Boca.

¿La nueva camiseta?

Boca no tendrá más a Qatar Airways como sponsor principal en la camiseta y volverá a utilizar un diseño que le trae grandes recuerdos. Cuello especial y sin inscripciones en el pecho, así es la casaca que el Xeneize utilizará frente a Banfield por la Liga Profesional y vuelve loco a los hinchas.

Aunque no hay confirmación oficial de Adidas, varias fuentes aseguran que ante la falta de publicidad el equipo de La Ribera estrenará un nuevo diseño ante el Taladro. Bah, no tan nuevo. Según averiguó Bolavip, la misma sería similar a la que ya se usó 30 años atrás.

Tal como aseguraron desde La Boca, la empresa de las tres tiras volvería a apostar por una casaca que ya usaron Gabriel Batistuta, Juan Simón y otras glorias de la institución. La misma es simple, tiene los colores de toda la vida y un cuello amarillo de chomba que hace delirar a los fanáticos.

Así, el equipo de Sebastián Battaglia estaría de estreno este viernes cuando enfrente por la sexta fecha de la Liga Profesional a Banfield. Claro, la única diferencia con la camiseta ya utilizada 30 años atrás sería que la nueva tendrá mangas cortas.