En la previa del partido ante Godoy Cruz, Boca vive un clima particular ya que entre tantas situaciones, se comenzó a especular con una posible salida de Sebastián Battaglia y sus posibles reemplazantes. En paralelo, se dio la posibilidad de que la operación por Facundo Farías se reflote y llegue al Xeneize en junio, mientras que hubo un llamativo cambio para el encuentro de este miércoles en La Bombonera.

¿Se puede ir Battaglia?

Pese a ser el máximo ganador como jugador, el entrenador actual de Boca no convence a los hinchas de Boca y comenzó a ser cuestionado también puertas adentro del club. En este contexto, fueron varios los periodistas partidarios que dieron indicios de que su continuidad está en duda, pero desde el club no hay confirmación de ello. Lo que sí se supo es que la relación entre Battaglia y Riquelme está en un momento tenso.

Si se va Battaglia, ¿Quién puede asumir?

Fueron en concreto varios los DTs que ya comenzaron a sonar en el Mundo Boca, pero ninguno de ellos está en carpeta en este momento, ya que si bien desde el Consejo están evaluando el trabajo de Battaglia, tampoco tienen la idea de despedirlo actualemente. Así y todo, se dio a conocer que en caso de que el entrenador se vaya por motus propio o de común acuerdo, las posibilidades van desde Ricardo Gareca, el Kily González y Alexander Medina.

¿Se reflota la llegada de Farías a Boca?

Uno de los apuntados por Boca en enero, por pedido de Juan Román Riquelme, fue Facundo Farías. La joya de Colón protagonizó la gran novela del verano en el fútbol argentino, mientras era disputado por Boca y River para poder quedarse con su ficha, pero finalmente se quedó en el Sabalero para jugar la Copa Libertadores en su club formador. Sin embargo, el jugador no está teniendo la presencia que pretendía cuando decidió quedarse y, nuevamente, su representante -Martín Sendoa- habló sobre una posible salida del club de Santa Fe vinculándolo con el Xeneize. En diálogo con Radio Del Plata dijo: "Si no juega en Colón buscaremos alguna oferta para su salida. Se podría reflotar lo de Boca si me llama Román". ¿Habrá llamado?

El XI que prepara Battaglia para enfrentar a Godoy Cruz con un llamativo cambio

Battaglia decidió salir del 4-3-3 que viene utilizando las últimas fechas y que no está siendo fructífero para pasar a un 4-4-2 donde el perjudicado en la modificación táctica fue Exequiel Zeballos. El Changuito venía de ser uno de los mejores del equipo en los últimos cotejos pero le tocará ahora verlo desde el banco y esperar su chance como suplente, y su lugar lo ocupará Luis Vázquez, haciendo de doble 9 con Darío Benedetto.

El once, entonces, sería este, a menos que haya un cambio de último momento: Javier García; Marcelo Weignadt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez, Sebastián Villa; Darío Benedetto y Luis Vázquez.