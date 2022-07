En Boca se vivió una jornada en la que dos futbolistas se despidieron del club, pero podría encaminarse un nuevo arribo debido a las presiones ejercidas por el jugador para desembocar en Brandsen 805. Esto, y más, ocurrió en el Xeneize en esta jornada post derrota ante Argentinos Juniors. Mirá todas las noticias del día en este resumen.

Se fue Ávila rumbo a Bélgica, pero antes habló y dejó sus sensaciones sobre su salida

Con solo 20 años, Gastón Ávila se sumará a la interminable lista de jugadores argentinos en el viejo continente debido a la confirmación de su traspaso rumbo al Royal Antwerp de la liga de Bélgica. Tras varias semanas de negociaciones entre Boca y él por la renovación de su contrato para marcharse a préstamo a Rosario Central con la seguridad de, al momento de regresar al Xeneize, no tener complicaciones con su vínculo, finalmente el zaguero central zurdo se irá a Europa a cambio de 4.5 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Boca poseía el 60% del pase y el club rosarino el porcentaje restante, por lo que entre ambos deberán repartirse ese monto millonario proveniente desde Bélgica, quedándole así casi tres millones de dólares limpios al Xeneize por la operación concretada.

Antes de marcharse rumbo al pequeño país europeo, el joven defensor rompió el silencio y habló de todo el contexto actual que sacude al Mundo Boca, donde además de manifestarse sobre esto, con énfasis en la salida de Carlos Izquierdoz del primer equipo donde sentenció que esto "fue un baldazo de agua fría", también habló de su salida en sí del club de la Ribera y dejó una dura declaración respecto a cómo se dio su paso por Brandsen 805.

"Me voy triste de Boca, porque no tuve los minutos suficientes para agarrar confianza. Me gustaría algún día poder volver", afirmó momentos previos a subirse al avión rumbo a Bélgica, donde también añadió: "Boca es un club muy grande y quería demostrar que estaba a la altura, pero no tuve la oportunidad".

Oficial: Hurtado nuevamente cedido a Bragantino

Luego de varias negociaciones, Boca llegó a un acuerdo con Red Bull Bragantino para que Jan Hurtado juegue allí un año más, es decir, hasta junio de 2023. Al venezolano se le había terminado el préstamo y debía regresar al club de la Ribera, ocupándole un cupo incluso si decidía prestarlo a otro equipo de Argentina.

Finalmente, el delantero renovó el préstamo con el club brasilero, lugar al que llegó en 2020. Teniendo en cuenta que el jóven de 22 años jamás interesó después de esa temporada en 2019, el Xeneize resolvió un pase que podía convertirse en un problema a futuro.

Benedetto se queda en Boca

El Inter de Porto Alegre se contactó en las últimas horas con Christian Bragarnik, representante del Pipa, y los términos prácticamente estaban en sintonía. Sin embargo, restaba la palabra final del delantero y el periodista Germán García Grova dio la primicia: "Darío Benedetto le comunicó al Inter que no desea salir de Boca". El jugador quiere quedarse a revertir la situación adversa.

El actual referente del club de La Ribera había concretado su vuelta en el primer mercado de pases del año, tras no encontrar el rodaje necesario en el Elche de España, y su salida temprana de Boca hubiera sido tomada de la peor manera por parte de los hinchas. En este caso, Benedetto decidió rechazar cualquier oferta externa y seguirá portando la azul y oro por un tiempo más.

Matías Pellegrini tiene ofertas de Europa pero él espera la oferta de Boca

Habilidoso y con la capacidad de ser punzante por los dos extremos, el juvenil ex Estudiantes y con presente en el Inter Miami estaba en el radar de Boca para arribar mediante un préstamo, pero desde el club estadounidense manifestaron que solamente saldría por una venta.

Allí había aparecido el Zaragoza de España, pero antes de concretarse su pase rumbo al fútbol europeo, el futbolista se plantó con los de Fort Lauderlade. El periodista Germán García Grova comunicó que ante la oferta del club de la segunda división ibérica, "Matías Pellegrini prefiere esperar a Boca", o en su defecto quedarse en Miami. El zurdo de 22 años está tasado en 5 millones de euros, por lo que desde el club de David Beckham pretenden una oferta por montos similares para ser traspasado. Quizá algo elevado para lo que busca Boca, pero ya tiene el guiño necesario del jugador para entablar negociaciones formales a modo de traspaso.

Izquierdoz se iría de Boca de la forma menos esperada

Más allá de los motivos, de las opiniones a favor y en contra, está claro que Carlos Izquierdoz no jugará más en Boca. Ahora queda resolver lo más importante, que es cómo se dará su salida. Al defensor no le conviene quedarse hasta diciembre sabiendo que no será tenido en cuenta, y al club tampoco le sirve -tanto en lo deportivo como en lo económico- tener a un peso pesado corriendo de lunes a viernes y descansando los domingos.

El único interesado firme que apareció fue Lanús, pero el propio Cali manifestó sus ganas de regresar al exterior. México parece ser el destino ideal para el 24, pero ningún club desembolsará alguna cifra de dinero sabiendo que en 5 meses puede llegar gratis. Por eso, ahora apareció una tercera opción que sería la clave para destrabar el asunto.

Según reveló Augusto César en ESPN F12, todo se resolvería con una rescisión de contrato en los próximos días a cambio de un resarcimiento económico de parte del jugador al club. De esta manera, el jugador podrá llegar en condición a libre a alguna liga que tenga el mercado de pases abierto.

Ahora solo quedará esperar a que las partes se junten para terminar de acordar cifras y otros aspectos para interrumpir el contrato en el transcurso de esta semana.

La charla de Riquelme al plantel

En la previa del inicio de la práctica vespertina de este miércoles en el Boca Predio, el vicepresidente del club apareció por las canchas de Ezeiza para hablar con el plantel, donde estuvo Ibarra presente también, junto con su cuerpo técnico.

Allí, además de hablar del plano futbolístico, Román los motivó dejando una contundente frase para intentar revertir esta situación adversa de Boca. "Ustedes son los mejores", fue la sólida declaración que les soltó para incentivar a los jugadores en la charla, siendo esto plenamente dirigido a ellos. Así, sin reproches y de manera corta, Riquelme apoyó al plantel en un duro momento. Cabe recordar que, en la era Battaglia, luego que esto sucediera se dio la levantada del equipo.

Maxi Meza vuelve a interesar en Boca

El futbolista con pasado en Independiente y actualidad en el Rayados de Monterrey de México habría generado nuevamente el interés del Xeneize para ser el reemplazante de Eduardo Salvio, por quien Boca se encuentra buscando refuerzos desde principios de mes al no haber acordado su continuidad.

Varios medios partidarios del club de la Ribera manifestaron que el extremo que integró la Selección Argentina en el Mundial 2018 podría recalar en Boca y que incluso, ya habría oferta de palabra, haciendo así que el correntino pueda convertirse en el tercer refuerzo xeneize en este mercado. Sería un bombazo si se concreta.