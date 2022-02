La sólida victoria de Boca ante Rosario Central por 2 a 1, en el marco de la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional, tuvo una visita de lujo en uno de los palcos del Estadio José Amalfitani. Por invitación de Juan Román Riquelme, su excompañero en el Villarreal, el francés Robert Pirès asistió en persona al compromiso del Xeneize en medio de su gira por las distintas canchas del fútbol y se deleitó con la gran actuación colectiva del equipo de Sebastián Battaglia para quedarse con los tres puntos en Liniers.

El campeón del mundo en 1998 aterrizó en Argentina hace algunos días para seguir de cerca a varios juveniles en carpeta, como parte de su trabajo en una agencia de representación de jugadores. Con el objetivo de llevarse alguna joya al fútbol grande de Europa, Pirès estuvo presente en los partidos de River, Argentinos Juniors, Estudiantes y recientemente el del club de La Ribera ante el Canalla. Al parecer, ya se apuntó algunos nombres.

En su paso por el Estadio Monumental, el francés desplegó elogios tanto para Julián Álvarez como hacia Enzo Fernández, dos de las grandes figuras en la goleada del Millonario ante Patronato por la segunda fecha del campeonato. No obstante, Pirès también avisó que vino a relojear, entre otros, a Jorge Rodríguez, figura del Pincha.

El ex Villarreal quedó impresionado por las actuaciones de Sebastián Villa y Pol Fernández tras la victoria de Boca en Liniers, pero desde Infobae reportaron que hubo un jugador en particular por el cual Pirès hizo distintas consultas al Consejo de Fútbol para tantear su situación contractual. No jugó un solo minuto ante Rosario Central, pero Exequiel Zeballos fue uno de los motivos para que el francés aterrizara en Argentina y se tuvo que conformar con lo visto por televisión. De todas formas, es un nombre que se lleva a Europa para seguir viendo de cerca.

La aparición del "Changuito" rompió todos los esquemas y no solo demostró toda su calidad en el fútbol argentino, sino también en el histórico amistoso que protagonizó el Xeneize contra el Barcelona. El joven extremo anotó el gol del empate con una definición contundente y, como consecuencia, el partido se definió por penales a favor del club de La Ribera. Según estima Infobae, la cláusula de rescisión en el contrato de Zeballos ronda los 15 millones de euros. ¿Harán uso en el próximo mercado?