En vísperas a la apertura del mercado de pases de mitad de año, Boca parece haber puesto primera para diagramar la lista de nombres que buscará contratar de cara al segundo semestre. ¿El objetivo? Como siempre, al menos desde 2007, ganar la CONMEBOL Libertadores.

En las últimas horas apareció el nombre de Alan Velasco, exjugador de Independiente que emigró a temprana edad a la MLS. El periodista de Radio La Red, Ezequiel Sosa, informó que el Xeneize averiguó condiciones por el delantero y que "interesa su perfil" entre los integrantes del Consejo de Fútbol y, por supuesto, Juan Román Riquelme.

En ese contexto, algunos usuarios de Twitter ingresaron, por curiosidad, al perfil del jugador en la red social bajo el user @alanvelasco10ok, y se toparon con un "me gusta" que causó ilusión entre los hinchas del club de La Ribera mientras se rumorea su potencial llegada a la institución.

El futbolista de FC Dallas le dio "like" a una publicación de la cuenta de Twitter Sudanalytics, el cual replica la información que brindó Ezequiel Sosa para La Red. Pasados los minutos, ese "me gusta" fue borrado de su perfil por decisión del fútbolista; sin embargo, la acción no pasó desapercibida en redes.