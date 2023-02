No quedan dudas que el libro de pases es de las situaciones más vibrantes en el mundo del fútbol en lo que respecta a las afueras del campo de juego. En Boca, cada mercado es una nueva novela y por eso, los hinchas suelen estar muy atentos a las posibles altas y bajas que se barajan dentro de Brandsen 805.

En relación al Xeneize, en las últimas ediciones del mercado buscaron sumar delanteros para reforzar la competencia y darle un salto de calidad al plantel. En 2021 fue Nicolás Orsini quien arribó en esta posición, en 2022 fue Darío Benedetto y recientemente llegó Miguel Merentiel. Claro está que fueron varios los atacantes que sonaron para arribar a Boca durante esos mercados al margen de los que finalmente sí fueron altas, y uno de ellos, en las últimas horas, habló acerca de la trunca chance de ser refuerzo azul y oro.

Concretamente, hablamos de Adolfo Gaich. El killer de área que supo ser de los mejores delanteros del fútbol argentino pese a su juventud en San Lorenzo milita las filas del Hellas Verona de la Serie A italiana cedido a préstamo desde el CSKA de Moscú y, desde tierras europeas, dialogó de la posibilidad fallida de ser jugador de Boca.

El delantero estuvo en el radar de Juan Román Riquelme y la dirigencia xeneize en 2021 y su arribo no pudo darse. A casi dos años de ello, el ex delantero de la Selección Argentina habló en D-Sports Radio en donde remarcó lo que sucedió para que no sea refuerzo: "Sé que hubo una comunicación de Boca en su momento con el club ruso pero no sé si pasó de eso".

Sin embargo, ahora le cerró las puertas a los de Brandsen 805, ya que confirmó que también tuvo acercamientos de parte de Independiente y de un posible regreso a San Lorenzo. Sobre esto, Gaich fue tajante: "Si no se da con San Lorenzo, no tengo pensado jugar en otro club de Argentina". ¿Volverá al fútbol argentino quien supo ser 9 de la Selección en tres partidos de la era Scaloni?