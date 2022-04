Boca perdió ante Corinthians en Brasil y así quedó último en la tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores. Pasadas tres fechas, el Xeneize está complicado pero aún depende de sí mismo para poder meterse en octavos de final. De todas maneras, el puesto de Sebastián Battaglia permanece en duda.

El equipo no mejora su desempeño colectivo y le cuesta conseguir buenos resultados, lo que expone la labor del director técnico. La caída en San Pablo fue fuerte y le sumó más problemas al entrenador en el día a día. ¿Es posible que deje su cargo pronto?

Horacio Pagani reveló en TyC Sports cuál es el plan del consejo de fútbol si es que se va el "León". Todo nace de una charla que se dio hace pocos días. "En Santiago del Estero, antes del partido contra Barracas Central, Cascini les dijo a los dos técnicos de la Reserva, Ibarra y Serna: 'Prepárense que si va mal la cosa ustedes tienen que asumir'", contó el periodista.

"Y Serna le dijo: 'Vos estás en pedo, nosotros de ninguna manera vamos a asumir en este momento'", agregó Pagani. Y luego opinó: "Esto es la muestra de un desmanejo absoluto que hay. Como la última palabra siempre la tiene Riquelme, es evidente y no hay dudas de esto, no tienen salida. Va a tener que seguir así, no tiene otra alternativa". ¿Será cierto?