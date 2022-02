Nicolás Distasio no tiene problemas en contar que es hincha de River y así desempeña su rol como periodista en los medios. Horacio Pagani, por su parte, prefiere mantener el secreto que históricamente tuvieron los periodistas deportivos en nuestro país. Y a partir de esas dos formas totalmente distintas de encarar la vida se armó un fuerte escándalo en televisión.

En "Pasión por el Fútbol", Distasio aprovechó el análisis del empate entre River y Racing para lanzarle a Pagani una fuertísima acusación: "¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo tengo la valentía de decir de qué cuadro soy y vos no. Vos sos de Boca". "Es grave que me digas una cosa así. ¡Vos no sos periodista, vos sos un barrabrava! Las pelotas soy de Boca. ¡Las pelotas!", fue la respuesta de Horacio.

"Hacete cargo. Asumí tu condición de fanático de Boca. Sos anti-River o hincha de Boca", insistió Nicolás. Y todo terminó con penosas palabras de Pagani: "Vos no sos periodista, no sos un carajo. Guarda que ésto lo arreglamos en cualquier circunstancia. A mí no me acuses de algo que no soy, ¿o querés que te diga que sos trolo? No jodas conmigo, que te va a ir mal".

Distasio no se achicó: "Estás grande, estás mayor. Estás desbocado". "Decile algo a él, viejo", se quejó Pagani ante Sebastián Vignolo, el conductor del programa. Pero el "Pollo" lo frenó: "Horacio, pará. Yo creo que todos los que están acá pueden discutir periodísticamente, sino no estarían acá. Yo no soy celador, no le tengo que decir nada a nadie".