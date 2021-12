El plantel de Boca Juniors sigue de vacaciones pero Juan Román Riquelme no descansa ni un poquito. El vicepresidente del Xeneize sigue bien de cerca las obras que se realizan en La Bombonera, ayer participó de la reunión sobre el futuro de Marcelo Tinelli y luego se fue al Polideportivo Quinquela Martín para cerrar el año con socios e hinchas del club.

La llegada del máximo ídolo al brindis de fin de año que organizaron diferentes agrupaciones de Boca provocó un lindo descontrol. Todos los presentes se desvivieron por obtener una foto o una firma del 10 y, para cerrar, fue él mismo quien tomó el micrófono y habló para ellos.

"Orgulloso de ser hincha de nuestro club, ustedes son increíblemente hermosos. Les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo y a nuestra camiseta. Estoy eternamente agradecido porque hace dos años me hicieron volver al club, fueron los culpables y no me lo voy a olvidar nunca", expresó Román, que también les deseó un buen fin de año a todos.

Por último, para terminar de enloquecer a los simpatizantes xeneizes, Riquelme cerró con una contundente frase pensando en el futuro: "Ahora me toca estar porque ustedes quisieron. Espero que nos apoyen durante muchísimos años. Yo quiero estar hasta el último día de vida acá".