Este lunes a las 19, en La Bombonera, Boca recibirá a Huracán por la fecha 20 de la Liga Profesional y en juego hay tres puntos cruciales para ambos equipos. El Xeneize quiere seguir de cerca a Gimnasia y el Globo aspira a mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.

Diego Dabove palpitó el encuentro que se viene y aseguró: "La expectativa que te genera este partido y en ese estadio es mucha. La Bombonera, con mucha gente, con el marco que va a haber y en la posición en la que estamos, la verdad que es muy lindo...". "Éste es el lugar donde queremos estar, tenemos que meterle en la recta final", dijo el DT del visitante.

Marcos Rojo vio la roja directa frente a River y no estuvo contra Lanús, pero sí podrá jugar frente a Huracán porque le dieron solo una fecha de suspensión. "¿Te llamó la atención que le dieran solamente una fecha a Rojo?" le preguntaron a Dabove. "No, no... Hoy en día no llama la atención nada, la verdad... Pero hay que estar tranquilos y enfocarse en lo propio", respondió el entrenador.

De todas maneras, Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, aclaró la cuestión en "DSports Radio": "Que roja directa sean dos partidos de suspensión es otra de las tantas cosas que se dicen y quedan grabadas en el imaginario popular. Hay cientos de rojas directas que son penadas con una sola fecha". "Jugada de último recurso es roja directa y automáticamente es un partido. No sé de dónde salió que roja directa son dos", aseguró.