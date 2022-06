24 horas son una eternidad en Boca. Todo puede pasar en sólo un día en el mundo xeneize y este viernes 3 de junio, con el partido ante Arsenal por la Liga Profesional entre ceja y ceja, no fue la excepción: hubo despedida especial para Carlos Tevez, Sebastián Battaglia prepara el 11 para el debut y dos posibles partidas comienzan a sonar con más fuerza.

Boca y un emotivo video homenaje para Tevez: declaraciones, goles y momentos inolvidables del último ídolo

Carlitos. Apache. Tevez. El pibe del Fuerte. El que siempre llevó la camiseta de Boca por el Mundo. El que portó la bandera. El que cumplió el sueño de miles de chicos humildes que la pelean en el potrero y se ilusionan con que un día La Bombonera coree su nombre. Carlos Tevez es todo esto y mucho más en el Xeneize. Por eso, tras el anuncio de su retiro, el club le preparó un video especial.

"Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo. En mi último cumpleaños me pidieron que vuelva a jugar, pedí el micrófono y les expliqué los motivos. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Tenía ocho años y el que me venía a ver era él (su padre)", explicó Carlitos en Animales Sueltos.

Luego de la charla con Alejandro Fantino, uno de los periodistas con los que más se ha sentado a hablar el último ídolo de Boca, el club decidió despedirlo en las redes sociales. Un gran video emotivo fue acompañado de un corto texto: "¡Muchos éxitos en lo que viene!". Claro, en instantes el posteo se llenó de saludos de la gente.

Menotti volvió a generar polémica: “Es mucho más fácil jugar en Real Madrid que en Boca”

César Luis Menotti decidió salir del lugar de baja exposición que ocupa en la AFA y ya tuvo varias declaraciones polémicas. Después de invitar a Kylian Mbappé a "jugar a Chacarita en San Martín", el ex campeón del Mundo con la Selección Argentina comparó la dificultad que significa para un futbolista jugar en el Real Madrid o vestir la camiseta de Boca.

En diálogo con SuperMitre, el director de selecciones nacionales dejó varios títulos. Entre ellos, una frase particular que quedó dando vueltas por los distintos medios del planeta: "Es mucho más fácil jugar en Real Madrid que en la Primera de Boca". ¿Por qué lo dijo?

La explicación de Menotti que terminó en polémica comenzó con la comparación entre nuestro fútbol y el del Viejo Continente. "Cualquier jugar de primer nivel de Argentina puede jugar en primer nivel de cualquier equipo de Europa. Lo que no puedo decir si cualquier jugador de primer nivel de Italia o por ahí puede jugar en Boca. Tengo más dudas de eso", arrancó Menotti.

¿Se salvó Boca? Mohamed quiere a un referente del Xeneize para el Mineiro pero no puede llevarlo por una traba

Atlético Mineiro ya sabe que se va a reforzar con un jugador de Boca: Cristian Pavón. Desde hace tiempo se conoce que el final del ciclo del delantero en el Xeneize será con una salida en condición de libre que le permitirá llegar al club brasileño. Pero Antonio Mohamed quiere a otro más.

"Sí, a Pavón lo vamos a tener en junio. Pero no lo contamos para la Copa Libertadores, tiene que cumplir seis fechas todavía. Recién para una hipotética final estaría, seguramente juegue en el Brasileirao y en la Copa de Brasil", adelantó hace algunas semanas el "Turco". Sin embargo, ahora se supo que el DT del equipo carioca quiere a otra figura de Boca.

Así lo contó el periodista Martín Costa en "ESPN F12", cuando repasó la posible salida de Diego Godín. "Lo tiene avanzado pero no cerrado. Él le pidió al Turco salir para jugar. Como ve que no tiene minutos y lo necesita para la Copa del Mundo... El Turco le dijo que no tiene problema", explicó.

No aparece entre los concentrados de Boca y ¿se empieza a despedir?

No es habitual que el mercado de pases se desarrolle mientras se disputa el campeonato argentino. Rara vez ocurrió. Sin embargo, en este año se vio afectado por la realización del Mundial de Qatar, que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre por las altas temperaturas que sacuden al país de Medio Oriente en esta época del año.

Mientras los equipos se preparan para disputar sus respectivos partidos, en la dirigencia de Boca están buscando los refuerzos que le darán un salto de calidad al plantel comandado por Sebastián Battaglia. Pero también, Juan Román Riquelme entiende que habrá quienes no continuarán en las filas del azul y oro, y si desde el exterior se mueven rápidamente, se quedarán con una figura del Xeneize.

Así como el entrenador dejó afuera de los concentrados a Gastón Ávila, quien se marcharía hacia Rosario Central, hubo otro futbolista que quedó relegado de la nómina para enfrentar a Arsenal de Sarandí, este domingo a las 19:30. En las últimas horas, se había confirmado el motivo por el que Jorman Campuzano no iba a ser titular, y ahora armaría las valijas.

Todo dicho: Battaglia lo borró de los concentrados y su salida de Boca es casi un hecho

Boca empieza un nuevo semestre y una seguidilla que tendrá muy poco descanso. El partido del domingo ante Arsenal será el primero de los tantos que disputará el Xeneize cada 3 días. Luego se vendrá Ferro por Copa Argentina y después unas cuantas fechas entre semana hasta el regreso de la Copa Libertadores.

Sebastián Battaglia aprovechará el numeroso plantel que tiene para administrar energías y por eso parará un equipo alternativo para el debut en el Torneo de la Liga. Jugadores como Benedetto, Pol Fernández, Rojo, Fabra y Salvio ni concentran para mañana. Sin embago, a este grupo se le sumó la de otro jugador que está por irse.

Se trata de Gastón Ávila, que tiene todo listo para regresar a Rosario Central a préstamo. El zaguero disputó apenas seis partidos en el semestre pasado y pegará la vuelta para su ex equipo en busca de minutos y rodaje. Iba a ser titular mañana, pero finalmente será Carlos Izquierdoz.

Un exBoca tuvo que aclarar que no tenía un tatuaje con el escudo del club: "Manga de tira mier..."

Comenzó siendo la clásica publicación de un futbolista sobre un nuevo tatuaje. El tatuador sube la foto, el deportista la repostea en su cuenta de Instagram y agradece por el trabajo y los hinchas opinan sobre el diseño y demás. Sin embargo, en este caso derivó en una polémica.

¿Qué pasó? Un exjugador de Boca subió la imagen de su nuevo tatoo y los fanáticos de su club actual se quejaron porque pensaron que tenía un detalle con el escudo del club de la Ribera. Él, enojado, se descargó a través de Instagram: Marcos Díaz se la agarró con algunos hinchas de Huracán que lo cuestionaron.

El arquero había subido una primera imagen y tuvo que publicar una con zoom en la zona, para mostrar que no era el escudo de Boca. "Ahí los tienen a todos los pelotudos que dicen que es el escudo de Boca. ¿Dónde están los colores de Boca? ¿O las iniciales de Boca? Siempre dije que nunca me voy a hacer tatuajes de club. La verdad, qué ganas de romper las pelotas. Buscan siempre algo para hablar al pedo", se quejó.

¿Motivo especial? Battaglia metió un cambio inesperado en la formación de Boca para el duelo ante Arsenal

Este domingo a las 19:30, en La Bombonera, Boca recibirá a Arsenal de Sarandí por la primera fecha de la Liga Profesional 2022. Luego de consagrarse campeón en la Copa de la Liga y obtener el pase a octavos de final de la Copa Libertadores, el Xeneize ya está listo para un nuevo desafío.

Fue una semana tranquila para el plantel y con casi todos los detalles confirmados de parte de Sebastián Battaglia. El director técnico probó al equipo en dos ocasiones, jueves y viernes, y todo parecía confirmado en cuanto a la formación titular. Sin embargo, hubo un cambio de último momento.

En el entrenamiento de este sábado, el entrenador metió una modificación inesperada en el once inicial. Gastón Ávila había formado parte del equipo en las primeras dos pruebas pero ahora el que integró la zaga central junto a Nicolás Figal fue Carlos Izquierdoz. Además, Ávila quedó afuera de los concentrados: ¿se va?

En el medio de su posible salida, un crack de Boca se lesionó: "Tiene que estar parado un mes"

El mercado de pases en Boca parece más enfocado, en primera instancia, para las salidas que para las altas. El consejo de fútbol sabe que tienen que irse algunos jugadores para poder empezar a negociar la llegada de refuerzos. Sin embargo, una de las posibles bajas ahora se lesionó y su panorama se complica.

Así lo contó ell periodista Martín Arévalo en "ESPN F10": "Agustín Almendra tiene que estar parado un mes. Un mes sin correr. Nuestra averiguación surgió porque no estuvo en el partido de la Reserva. Tenía problemas físicos". El volante no estuvo en el duelo del equipo de Hugo Ibarra ante Arsenal y ya se sabe el motivo.

"Él tuvo una lesión hace un año. El 7 de julio del 2021, en un amistoso con Sarmiento, se lastimó el tobillo en un choque con Fede Bravo. A los seis meses, en enero de este año, tuvo una lesión en el mismo tobillo contra la U de Chile", explicó Arévalo. Desde ese entonces, el mediocampista arrastra esa molestia.

El anuncio de Tevez sobre su futuro que sorprendió a todos

Desde el día que anunció su salida de Boca, muchos imaginaban una vuelta de Carlos Tevez al fútbol en un rol político. De hecho, ya varios imaginaban un posible duelo con Juan Román Riquelme en las próximas elecciones del club. Sin apuro, el Apache se tomó su tiempo para pensarlo y parece que irá por otro lado.

El tiempo pasó y al ex-Juventus se lo vio feliz: jugando al fútbol en Fuerte Apache, recorriendo el mundo junto a su familia, visitando estadios y apareciendo en algunos eventos benéficos. Anoche, en diálogo con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Carlitos sorprendió a todos anunciando el próximo rol que ocupará en el deporte.

"Estoy muy entusiasmado con un proyecto que llevamos con mis hermanos y el Chapa Retegui. Voy a ser técnico, voy a dirigir. Tomé esa decisión", soltó el Apache descolocando hasta al propio Fantino. "Estamos hace 4 o 5 meses trabajando juntos y estamos armando un proyecto muy bueno, integral. Me entusiasma y estoy enganchado", agregó.