Al periodista no le gustó que hayan cedido al goleador de Tigre.

En Boca se frotan las manos con la actualidad goleadora de Mateo Retegui, cuyo pase aún pertenece al Xeneize. Sin embargo, cuando todos imaginaban al delantero haciendo la pretemporada bajo las órdenes de Hugo Ibarra en 2023, el propio Juan Román Riquelme dio pistas sobre su futuro.

"Yo tengo muy buena relación con la gente de Tigre. Yo tengo que estar agradecido también porque potencian a nuestros jugadores. En eso hay que darle el mérito a Tigre, porque si no parece que porque fue a Tigre e hizo muchísimos goles yo tengo que ir a quitárselo", reveló el vicepresidente del club de La Ribera confirmando, de alguna manera, que respetarán el préstamo hasta fines del año que viene.

En ese contexto, y tras un nuevo gol importante del delantero del Matador contra Racing, el periodista Martín Liberman fue al hueso contra Riquelme por haber dejado ir a Retegui tiempo atrás. "La visión de Roman y el Consejo… gastaron 10 millones de dólares en Briasco y Orsini y dieron gratis a préstamo a Retegui. Después dicen que los que jugaron saben más que el resto…", escribió desafiante en Twitter.

La reacción de los hinchas de Boca fue instantánea y no perdieron oportunidad para faltarle el respeto al periodista ligado a Daniel Angelici, su amigo y expresidente de Boca. Sin embargo, Liberman responde: "Es hermoso no tener compromisos con nadie y poder decir todo lo que quiero. Una posibilidad que no todo tienen". Picante.