Pep Guardiola reveló sus tres principales motivaciones tras confirmarse un nuevo Manchester City vs. Real Madrid por Champions League

Por quinta edición consecutiva, Manchester City y Real Madrid se verán las caras en un duelo de eliminación directa de la UEFA Champions League. En este caso, será por los octavos de final de la Edición 2025/26, a la que el club inglés llega de forma directa desde la fase de liga, mientras que el merengue tuvo que pasar por la fase de 16avos de final.

Y mientras en el banquillo del club español Álvaro Arbeloa será el sucesor de Carlo Ancelotti en el puesto, en el de los Citizens, Pep Guardiola seguirá comandando al plantel. Es por ello que sorprendió su limitada respuesta tras confirmarse el resultado en el sorteo.

Pep Guardiola ha enfrentado al Real Madrid en las últimas cuatro Champions con el City. (Getty)

Consultado en conferencia de prensa por un nuevo enfrentamiento ante Real Madrid, Pep Guardiola fue bastante escueto en su respuesta: “Para un club como el nuestro, es importante jugar contra los mejores clubes de esta competición. Aprendes, mejoras y eres mejor en el futuro“, fue su respuesta, y no volvió a tocar el tema en todo el diálogo con la prensa. Eso sí, dejó claras sus principales motivaciones detrás de un nuevo duelo ante el merengue.

Tanto Manchester City como Real Madrid también están enfocados en avanzar en sus respectivas ligas locales; los Citizens marchan segundos en la Premier League, a cinco puntos del Arsenal y con un partido menos disputado que los Gunners. Por su parte, el merengue está a apenas un punto del Barcelona en LALIGA.

Los duelos recientes en Champions entre Real Madrid y Manchester City

Real Madrid y Manchester City se han enfrentado en las cuatro ediciones pasadas de la Champions League, en un historial en el que el merengue se impone por 3 a 1.

Real Madrid lidera esta serie de duelos consecutivos con 3 victorias a 1 en las series. (Getty)

De esas tres victorias, Real Madrid prosiguió a consagrarse campeón de la competición únicamente en una edición (2021/22), algo que también hizo el City en su único triunfo ante el merengue (2022/23).

2024/25 – 16avos de Final: Real Madrid 6-3 Manchester City (3-2, 3-1)

Real Madrid 6-3 Manchester City (3-2, 3-1) 2023/24 – Cuartos de Final: Real Madrid 4-4 Manchester City (Madrid por penales) (3-3, 1-1)

Real Madrid 4-4 Manchester City (Madrid por penales) (3-3, 1-1) 2022/23 – Semifinales: Manchester City 5-1 Real Madrid (1-1, 4-0)

Manchester City 5-1 Real Madrid (1-1, 4-0) 2021/22 – Semifinales: Real Madrid 6-5 Manchester City (3-4, 3-1)

