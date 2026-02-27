Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La razón por la que Marcelo Gallardo rechazó la propuesta de Vasco da Gama tras irse de River

El Muñeco tuvo un contacto con los directivos del elenco brasileño, quienes le acercaron la posibilidad de reemplazar a Fernando Diniz.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo dejó de ser el DT de River.
© Getty ImagesMarcelo Gallardo dejó de ser el DT de River.

Llegó a su fin. Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River, se despidió de los hinchas en lo que fue el triunfo frente a Banfield, y ahora todo el mundo se pregunta qué pasará con su futuro, ya que a lo largo de los últimos días se conoció que Vasco da Gama lo tiene entre sus planes para suplir la salida de Fernando Diniz.

En las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar que Gallardo declinó la propuesta de los cariocas porque quiere tomarse un tiempo antes de volver a dirigir. De esta manera, el club brasileño que fue campeón de la Copa Libertadores en 1998 tendrá que buscar a otro entrenador.

La prioridad es Artur Jorge, quien se encuentra en Al-Rayyan y posee un salario que supera los R$2 millones al mes. Además, existe una cláusula de rescisión que lo libera de Qatar. Aun así, los cariocas consideraron razonables los primeros contactos y buscarán seducirlo.

Por otra parte, hay que destacar que en el radar están Rafael Guanaes y Leonardo Jardim, pero no hubo avances. Con quien también desean mantener un diálogo es con Renato Gaúcho. Sin embargo, en estos momentos, no avanzaron en ninguna negociación.

Marcelo Gallardo, en su último partido como entrenador de River. (Getty Images)

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 85 partidos, con 36 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

Publicidad
Reproches, desilusión y un quiebre: la grieta en la relación entre Marcelo Gallardo y los jugadores que marcó su salida de River

ver también

Reproches, desilusión y un quiebre: la grieta en la relación entre Marcelo Gallardo y los jugadores que marcó su salida de River

El detalle en la visita de Jorge Brito a Marcelo Gallardo el día de su despedida de River

ver también

El detalle en la visita de Jorge Brito a Marcelo Gallardo el día de su despedida de River

Esta segunda etapa finaliza sin vueltas olímpicas tras haber disputado dos veces la Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina (sin contar los de este año). Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres, que disputó gracias al campeonato que había conseguido River con Demichelis.

Y otra de las grandes deudas que dejó Gallardo en esta oportunidad fue no haber podido clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que el desafío para el nuevo entrenador será disputar la Copa Sudamericana 2026.

DATOS CLAVES

  • Marcelo Gallardo finalizó su etapa como entrenador de River tras vencer a Banfield.
  • El técnico rechazó la propuesta de Vasco da Gama para tomarse un tiempo libre.
  • El club brasileño prioriza contratar a Artur Jorge, actual director técnico de Al-Rayyan.
Publicidad
Julián Mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Cuánto cobra Philippe Coutinho en Vasco da Gama
Fútbol Sudamericano

Cuánto cobra Philippe Coutinho en Vasco da Gama

Vasco da Gama quiere negociar con Racing por Santiago Sosa
Fútbol Argentino

Vasco da Gama quiere negociar con Racing por Santiago Sosa

Sufre Boca: Hinestroza, muy cerca de jugar en Vasco da Gama
Boca Juniors

Sufre Boca: Hinestroza, muy cerca de jugar en Vasco da Gama

Qué canal pasa Lanús vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2025
Copa Sudamericana

Qué canal pasa Lanús vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo