Llegó a su fin. Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River, se despidió de los hinchas en lo que fue el triunfo frente a Banfield, y ahora todo el mundo se pregunta qué pasará con su futuro, ya que a lo largo de los últimos días se conoció que Vasco da Gama lo tiene entre sus planes para suplir la salida de Fernando Diniz.

En las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar que Gallardo declinó la propuesta de los cariocas porque quiere tomarse un tiempo antes de volver a dirigir. De esta manera, el club brasileño que fue campeón de la Copa Libertadores en 1998 tendrá que buscar a otro entrenador.

La prioridad es Artur Jorge, quien se encuentra en Al-Rayyan y posee un salario que supera los R$2 millones al mes. Además, existe una cláusula de rescisión que lo libera de Qatar. Aun así, los cariocas consideraron razonables los primeros contactos y buscarán seducirlo.

Por otra parte, hay que destacar que en el radar están Rafael Guanaes y Leonardo Jardim, pero no hubo avances. Con quien también desean mantener un diálogo es con Renato Gaúcho. Sin embargo, en estos momentos, no avanzaron en ninguna negociación.

Marcelo Gallardo, en su último partido como entrenador de River. (Getty Images)

Los números de Gallardo en su segundo ciclo en River

Después de los 14 títulos que consiguió entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a Núñez en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis, quien justamente había sido su sucesor. Desde entonces, dirigió en 85 partidos, con 36 victorias, 32 empates y 17 derrotas, de las cuales 13 fueron en los últimos 20 encuentros disputados.

Esta segunda etapa finaliza sin vueltas olímpicas tras haber disputado dos veces la Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina (sin contar los de este año). Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres, que disputó gracias al campeonato que había conseguido River con Demichelis.

Y otra de las grandes deudas que dejó Gallardo en esta oportunidad fue no haber podido clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que el desafío para el nuevo entrenador será disputar la Copa Sudamericana 2026.

