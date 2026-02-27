Reproches, desilusión y un quiebre: la grieta en la relación entre Marcelo Gallardo y los jugadores que marcó su salida de River

Marcelo Gallardo ya no es más el entrenador del Club Atlético River Plate. Luego de la victoria por 3 a 1 ante Banfield en el Monumental, el Muñeco se despidió de los hinchas y de los jugadores millonarios bajo un clima espeso en Núñez que mezcló emotividad por el adiós al técnico, con tensión y bronca hacia los futbolistas.

Es que, incluso antes de que comience el partido, los presentes en las tribunas del Monumental cantaron contra el plantel, y silbaron a la inmensa mayoría de los referentes que fueron parte del 11 titular o que integraron el banco de suplentes, donde la mayoría de los experimentados estuvieron en el último partido de Gallardo al mando.

La decisión final del ya ex-entrenador de River llamó la atención. Jugadores como Facundo Colidio, Kevin Castaño, Marcos Acuña, Matías Viña y Paulo Díaz vieron el compromiso entero desde el banco. Y si bien en términos deportivos, la apuesta por nuevos nombres funcionó, ya que el Millonario ganó con comodidad, lo cierto es que esta cuestión de dejarlos al margen fue más extrafutbolística.

Según pudo saber BOLAVIP, desde la goleada en contra ante Tigre en el Monumental, se dio un quiebre definitivo en la relación entre Gallardo y algunos referentes y jugadores del plantel. El entrenador hizo responsable a ciertos futbolistas de la derrota, lo que no cayó bien internamente y generó una charla intensa en el siguiente entrenamiento.

Que al partido siguiente se repita la derrota, ante Argentinos Juniors, causó cortocircuitos entre los propios jugadores, tal como se vio en la escena entre Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero cuando se marchaban al vestuario. Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta también fueron parte de estos cruces verbales.

Estas discusiones acaloradas dividieron los dos grupos de referentes (Montiel y MQ por un lado, y Germán Pezzella con Marcos Acuña por el otro, con Armani y Quintero en un rol pasivo dentro de la división) y quedaron claras durante el partido ante Vélez y el pasado jueves en la despedida de Gallardo. Un ejemplo de ello es la negativa del Muñeco de poner al Huevo como titular, para contar con el debutante Facundo González en su lugar.

La decisión de Gallardo con Acuña no le gustó nada al lateral campeón del mundo, lo que generó mayor disrupción en el vínculo entre ambos, que ya no era bueno. Con Matías Viña, recientemente llegado de Flamengo, tampoco hubo buena relación con el entrenador y su CT, por eso tampoco fue tenido en cuenta para su último partido.

Respecto a otros jugadores marginados, más a modo de cuestiones futbolísticas, Gallardo terminó sintiéndose desilusionado con Facundo Colidio y Kevin Castaño, por lo que prescidió de ellos en la despedida de su ciclo en River. Por último, Paulo Díaz fue preservado para evitar la lluvia de silbidos e insultos que otros jugadores recibieron de parte de los hinchas presentes en el Monumental.

Todo este contexto, que se fue agravando día a día desde el partido ante Tigre, le dio a Marcelo Gallardo el indicio de que no le llegaba más a los jugadores, quienes incluso habían dejado entrever que consideraban su ciclo cumplido. Por ello, el Muñeco comunicó su salida, no sin antes despedirse con la desaprobación generalizada de los hinchas para el plantel en su último partido en el Monumental.

La frase de Martínez Quarta que denota cortocircuitos

Al término del partido, el Chino rompió el silencio con una contundente declaración. “Al cuerpo técnico se lo he dicho, de un modo u otro, le hemos fallado“, sentenció Martínez Quarta en referencia a la salida de Gallardo y su equipo de trabajo. “Hay que hacerse responsable y convivir con esto“, agregó pocos segundos más tarde el futbolista experimentado.

De cara a los días venideros ya sin el director técnico en el cargo y a la espera de que se defina quién será su reemplazante, Lucas expresó: “Ahora hay que mirar para adelante“. No conforme con eso, redobló la apuesta y fue por más. “Mucho agradecimiento hacia él. No merecía irse así, estamos dolidos por eso“, afirmó el zaguero central que surgió de las divisiones inferiores de River.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Volvimos para ser campeones, para ganar“, deslizó sobre su regreso al fútbol argentino tras su estadía en Europa y también sobre la vuelta del Muñeco. “Podemos tener buenos y malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta“, añadió sobre su propio rendimiento en estos cotejos.

En cuanto a los silbidos e insultos que bajaron en reiteradas ocasiones desde cada tribuna del Monumental, fue muy claro. “La gente se manifiesta y está en todo su derecho. Nosotros entendemos el enojo porque estamos en un club muy exigente“, manifestó sin titubear Martínez Quarta. Y como posible solución para recuperar la confianza de ellos, expresó: “Hay que ganar“.

Los números de Marcelo Gallardo en su segunda etapa en River

En el desglose estadístico de este segundo capítulo, Gallardo disputó 85 partidos, cosechó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. Si bien el número parece aceptable en el análisis aislado, la profundidad de los resultados en el último tramo caló hondo en la gestión: el Muñeco se despide con un River que se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, cayendo en 10 oportunidades.

