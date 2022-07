"Me gusta, obvio que me gusta...", dijo Mario Pergolini cuando se habló de la nueva camiseta de Boca en Radio Vorterix. El exvicepresidente estuvo en el programa "Paren La Mano" de su emisora y tocó el tema de la flamante casaca azul y oro. Pero, si bien elogió el diseño, criticó el hecho de que no tenga sponsors en la franja amarilla.

"Los ingresos de Boca por socios no llegan a cubrir ni el 40% de los gastos de Boca...", comentó el exdirigente del Xeneize. "El fútbol de hoy no se puede dar el lujo de no tener sponsors. Es mi única queja", fue su postura al respecto.

Mario ratificó que es una gran pérdida económica para Boca no contar con un auspiciante en la camiseta porque lo considera el activo más valioso de la institución. "Siempre es lindo ver la camiseta sin publicidad, pero no nos podemos dar ese lujo. Para mí cuidar el club también es eso", sostuvo.

Además, Pergolini opinó que ahora Boca negociará en inferioridad de condiciones. "No es lo mismo negociar cuando no tenés una publicidad que cuando sí tenés, porque cuando no tenés nada del otro lado ya lo saben. Esto no es negocio de bondades... Es mucha plata para Boca. La camiseta vale más que cualquier jugador que tenemos", aseguró.