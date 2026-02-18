Es tendencia:
La denuncia que hizo el Flaco Schiavi sobre Claudio Úbeda: “No arma el equipo de Boca”

El ex defensor, que ganó 9 títulos con el Xeneize, salió con los tapones de frente ante las diversas decisiones que toman con el armado de la formación.

Por Julián Mazzara

Rolando Schiavi analizó el presente de Boca.
© Instagram flacoschiaviRolando Schiavi analizó el presente de Boca.

Boca no viene jugando para nada bien, y las críticas están a la orden del día contra Claudio Úbeda. Luego de lo que fue el empate sin goles ante Platense, y en las horas previas a lo que será el clásico frente a Racing, el estratega fue muy cuestionado. Incluso, hubo reproches en las tribunas de La Bombonera.

A lo largo del último tiempo, y sobre todo después de lo que fue su salida del Xeneize, Rolando Schiavi fue muy crítico de la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantiene ciertas diferencias. Y a pesar de que no lo mencionó directamente, dejó entrever que junto al Consejo de Fútbol son los que diagraman la formación.

Durante un debate en ESPN, donde Morena Beltrán esbozó que “Úbeda toma las decisiones” y que “es el que le da o no le da el funcionamiento al equipo, es el que le dice a los jugadores ‘hay que presionar así’, ‘vos jugá de esta manera'”, el Flaco fue al hueso. “¿Úbeda elige a los jugadores que entran a la cancha?”, le preguntó a la pareja de Lucas Blondel, quien afirmó. Y el ex defensor le retrucó: “Para mí no”.

Marcelo Sotille, quien también estaba en el debate, le preguntó: “¿Flaco vos creés que Úbeda no arma el equipo?”, y quien supo ser el DT de la Reserva boquense insistió: “Para mí no”. A lo que agregó: “Es lo que viene pasando hace tiempo”. Filoso.

Tweet placeholder

Los convocados de Boca para recibir a Racing

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
  • Mediocampistas: Agustín Martegani, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.
  • Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Edinson Cavani, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.
Nahitan Nández confirmó contactos con Juan Román Riquelme para volver a Boca: “Me mandó mensaje”

Boca vuelve a la carga por Edwuin Cetré: la maniobra de Riquelme para cerrar a su tercer refuerzo

La posible formación de Boca vs. Racing por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel o Edinson Cavani y Tomás Aranda o Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

DATOS CLAVES

  • Rolando Schiavi cuestionó públicamente si el entrenador Claudio Úbeda elige la formación del equipo.
  • El debate ocurrió en ESPN con la participación de Morena Beltrán y Marcelo Sotille.
  • Boca enfrentará un clásico contra Racing tras empatar sin goles frente a Platense.
