Boca venció en los penales a Almagro por los octavos de final de la Copa Argentina y avanzó de ronda en dicho certamen nacional. De esta manera, el Xeneize sumó su tercera definición positiva desde los doce pasos bajo las órdenes de Jorge Almirón, sumándose la reciente frente al Tricolor a las que ya ganó por Libertadores ante Nacional y Racing.

Debido a este presente, y por su largo historial favorable en las definiciones por penales, Boca logró que se genere una sensación de imbatibilidad desde los doce pasos en este 2023, y luego de haber ganado esta serie ante Almagro, el entrenador xeneize reveló qué es lo que él hace en cada definición que el club de la Ribera tiene en esta instancia.

Por una cuestión de cábala, Almirón confesó: “No veo los penales, la otra vez hice eso y pasamos… Así que por eso no los miro, ja“. Además, respecto a la perfecta efectividad en las definiciones desde los doce pasos, el entrenador de Boca fue consultado sobre si ya consiguió el “celular de Carlos Bianchi“, en una alusión a la precisión que el Xeneize tenía para conseguir resultados positivos como sea cuando el “Virrey” era el DT, en donde se alegó que él tenía el celular de Dios.

Sobre el histórico director técnico de Boca, Jorge Almirón respondió sin vueltas, definiéndolo en una simple frase: “Palabras mayores“. Además, expresó tímidamente que esa comparación era “un honor” y que eso es una “cosa muy grande”. De esta manera, el actual DT del Xeneize se rindió ante Carlos Bianchi contundentemente.

Los números de Jorge Almirón como DT de Boca

Contando el triunfo desde los penales ante Almagro, Jorge Almirón lleva 31 partidos dirigidos en Boca en donde logró 18 triunfos, 5 empates y 8 derrotas. En paralelo, obtuvo tres pases de ronda en certámenes coperos por penales (vs. Nacional, vs. Racing y vs. Almagro).

El próximo rival de Boca en la Copa Argentina

Tras superar a Almagro, Boca enfrentará a Talleres en los cuartos de final de la Copa Argentina. Resta confirmar fecha, sede y horario, aunque se estipula que puede ser en el parón FIFA de octubre.