Después de lo que fue el empate sin goles entre Boca y Palmeiras, el plantel comandado por Jorge Almirón volvió a focalizarse de lleno en lo que será el Superclásico contra River, donde buscarán un triunfo para poder alegrar los corazones de los hinchas xeneizes.

El grupo de futbolistas volvió a entrenarse en las instalaciones de Boca Predio, y después de que se encendieran las alarmas por las salidas de Marcos Rojo, Guillermo Fernández y Valentín Barco, fue el propio Almirón quien se encargó de descartar a uno de ellos.

En este caso, el periodista Ezequiel Sosa contó en TyC Sports que el cuerpo técnico cuidará a varios jugadores para lo que será el duelo en La Bombonera, ya que el próximo jueves tendrán el partido más importante del año, al menos por el momento, donde disputarán la revancha contra el Verdão.

Cuando al cronista le consultaron por la situación particular de Rojo, quien durante la mañana del viernes se sometió a estudios médicos que descartaron una lesión muscular, aseguró que el ex zaguero de Manchester United le solicitó al cuerpo técnico de Boca poder estar presente frente al Millonario. Pero también contó cuál fue la respuesta que recibió.

“El cuerpo técnico le dijo a Marcos Rojo que ante River no juega de ninguna manera, pese a no tener lesión” , manifestó. Claramente, la postura de Jorge Almirón es la de priorizar el encuentro contra Palmeiras, más allá de que no le restan importancia al duelo frente al Millo.

Cuándo se juega el próximo Superclásico

Domingo 1ero de octubre a las 14:00 horas en La Bombonera, se disputará un nuevo cruce entre Boca y River, esta vez, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional.

El historial de Merlos dirigiendo a Boca

Merlos impartió justicia en encuentros del Xeneize en 15 oportunidades, con un saldo de 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En total, le mostró 36 amarillas y 3 rojas a futbolistas del club de la Ribera. Dato no menor: nunca le cobró un penal a favor (sí dos en contra).

El historial de Merlos dirigiendo a River

Los caminos de Merlos y River se encontraron 12 veces, con un saldo de 7 triunfos, 3 igualdades y 2 caídas. Fueron 21 amonestaciones y 2 expulsiones para hombres del Millonario. En cuanto a penales, le cobró dos a favor y dos en contra en toda su carrera.