El cierre de listas, además de dejar claro que la elección en Boca pondrá frente a frente a Juan Román Riquelme y a Mauricio Macri (en lo que puede ser la votación más reñida, histórica e influyente de los 118 años de vida de la institución), también marcó cuáles son las intenciones para con la Bombonera del nuevo espectro político partidario.

En la columna que confeccionó minuciosamente JRR -con gran ayuda de su hermano Cristian Riquelme-, si bien Jorge Amor Ameal (con quien ya no tiene la misma relación de antes) lo acompañará como candidato a vicepresidente, Carlos Navarro, del ala amealista e impulsor de Bombonera 360, fue apartado y no tendrá ningún cargo, cualquiera sea el resultado del sufragio (hasta el momento se desempeñaba como la máxima autoridad del Departamento de Obras).

Además, a Juan Román Riquelme nunca le cerró el proyecto que viene promocionando Ameal desde las elecciones del 2015 (nació originalmente en 2004 en la Universidad de Morón y fue acercado a la institución en octubre de 2009, cuando Ameal ya era presidente tras el fallecimiento de Pedro Pompilio en octubre del 2008).

No solo que nunca lo vio viable, sino que entiende que terminó siendo letra para la oposición que hoy le recrimina la nula activación con la reforma de la Bombonera, dado que en 2019 fue una de las promesas. Las obras se iban a iniciar en cuanto asumieran como autoridades, pasó el tiempo y, si bien es cierto que se mejoraron las instalaciones, en la ampliación de la capacidad no se avanzó más allá de haber reacondicionado algunos espacios en el Sector K (tercera bandeja norte) y en el Sector L (platea baja).

Asimismo, el plan del estadio nuevo en la Isla Demarchi que el excandidato Jorge Reale arrimó como una solución para la demanda de los socios de Boca, quedó sin efecto desde el momento en el que decidió bajarse del acto eleccionario a menos de una semana del cierre de listas. Quedará como una anécdota al igual que Bombonera 100 Mil, el proyecto de Christian Gribaudo, candidato que compitió con Ameal y Pergolini en 2019.

El Proyecto Esloveno Plus sigue en pie como única solución para la ampliación de la Bombonera

El Proyecto Esloveno Plus, que se promulga como apolítico, no solo que sigue con vida (dejó en el camino a las otras dos propuestas mencionadas anteriormente), sino que desde que fue presentado por su impulsor Fabián Fiori (empleado del club hace más de 20 años, con diferentes labores con el plantel de primera y de reserva) actores de los distintos espacios de Boca, del oficialismo y de la oposición, le reconocieron su interés. Desde Juan Román Riquelme hasta miembros de la actual lista opositora, principalmente, Andrés Ibarra. No obstante, la idea del sector más recalcitrante del macrismo no quiere abandonar la moción de un nuevo estadio, algo que persiguen desde hace, por lo menos, dos décadas.

Bombonera Siglo XXI, la nueva opción que arrima Andrés Ibarra

Bombonera Siglo XXI llegaría como una nueva alternativa en caso de que la fórmula Andrés Ibarra – Mauricio Macri gane las elecciones. Elaborado por el Estudio Ledesma Mazzaglia Arquitectos, ofrece edificar una cancha nueva en donde hoy se encuentra el predio de Casa Amarilla, el gimnasio Quinquela Martín y la pensión.

Como principal particularidad el proyecto plantea unir la Bombonera con Bombonera Siglo XXI mediante un puente, con la intención de que los días de partido haya 100 mil hinchas de Boca alentando en vivo y en directo, y otros casi 50 mil siguiéndolo por pantalla desde el recinto actual.