Boca hoy: Ascacibar titular, dardo de Hinestroza desde Brasil, el problema de Paredes y más

Boca se entrena intentando dejar atrás lo sucedido con Estudiantes. Newell’s será la próxima parada para el equipo de Claudio Úbeda, que meterá mano en la formación para buscar su segunda victoria en el Torneo Apertura en La Bombonera.

La titularidad de Santiago Ascacibar, los jugadores que saldrían del 11 y el dardo de Marino Hinestroza desde Brasil son solo algunas de las novedades del conjunto de la Ribera en este viernes 30 de enero. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Ascacibar titular: ¿a quién reemplazaría?

Claudio Úbeda, podría realizar por lo menos dos cambios en la mitad de la cancha. Uno de ellos es el regreso de Ander Herrera, mientras que el otro sería el estreno de Santiago Ascacibar, uno de los dos refuerzos de este mercado de pases.

Se espera que Herrera el español ingrese en lugar de Williams Alarcón, tal como pasó en el entretiempo contra el Pincha, mientras que el sacrificado en la mitad de la cancha para que ingrese Ascacibar sería Tomás Belmonte, quien jugó 74 minutos en La Plata.

El nuevo dardo de Marino Hinestroza para la dirigencia de Boca

Aunque Boca Juniors ya cambió de página y abrochó a sus primeros refuerzos, Marino Hinestroza aún ofrece explicaciones por su repentino cambio en este mercado de pases. El colombiano tenía todo arreglado con el Xeneize, pero recaló finalmente en Vasco da Gama.

En una conferencia de prensa, el cafetero, que aspira a disputar el Mundial 2026 mediante un buen semestre a nivel de clubes, reveló que también Botafogo e Internacional de Porto Alegre habían pujado por su pase en este mercado. En ese contexto, aprovechó para explicar por qué decidió vestir los colores de Vasco da Gama pese al interés de los otros equipos

