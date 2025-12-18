Es tendencia:
Mientras negocia con Boca y River, el Santos de Neymar podría quedarse con Ascacibar en este mercado de pases

El crack brasileño pretende llevar a su equipo al siguiente nivel, con la incorporación del jugador del momento.

Por Nahuel De Hoz

Santiago Ascacibar, futbolista de Estudiantes.
© IMAGO / FotobairesSantiago Ascacibar, futbolista de Estudiantes.

Sin lugar a dudas, todo indica que la novela del mercado de pases ya tiene nombre y apellido: Santiago Ascacibar. Luego de la ya conocida primera oferta que realizó River, ahora se sumó Boca a la pelea para quedarse con el volante de cara al 2026. No conforme con eso, un gigante sudamericano también tiene la intención de contratarlo y podría robárselo a los clubes argentinos.

Luego de la consagración con Estudiantes de La Plata del Torneo Clausura 2025, el mediocampista fue protagonista porque ya había recibido sondeos del Millonario y hasta manifestó su opinión al respecto. En las últimas horas, se dio a conocer que el Xeneize hará el intento de quedárselo, pero ahora un nuevo candidato pujará por el volante central de gran jerarquía.

Lo cierto es que Santos se meterá en la pelea por Ascacibar. El conjunto brasileño pretende reforzar la zona núcleo con el arribo del argentino pensando en la Copa Sudamericana 2026, donde tendría como máxima figura a Neymar Júnior. Con ese panorama sobre la mesa, se espera que realicen una oferta en las próximas horas para sumar un nuevo aspirante a comprar su pase.

Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes.

Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes.

Aunque todavía no está del todo asegurada la continuidad del crack brasileño, se estima que continuará en el elenco de su vida al menos hasta mediados de 2026. Así, con su capitán y máximo referente como líder del equipo, la llegada del Ruso significaría un salto de calidad en el plantel de cara a la próxima temporada donde aspira a pelear por los puestos más altos y no por la permanencia.

Bien cabe destacar que River ofertó 6 millones de dólares para intentar cerrar el traspaso lo antes posible y que se sume a la pretemporada organizada por Marcelo Gallardo, que busca dar vuelta la pésima actualidad en la que está inmerso. Con el objetivo puesto en cambiar drásticamente la situación, el arribo de Ascacibar podría ser la principal clave en la mitad de la cancha.

Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes.

Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes.

Por otro lado, Boca hará una oferta en los próximos días. Si bien no se meterá en una puja constante, sí aprovechará la posibilidad para acercar una propuesta a Estudiantes y al futbolista. Pese a que no estaba planificado ir en busca de un mediocampista, Juan Román Riquelme aprovecharía la oportunidad de Ascacibar, jugador al que intentó fichar en reiteradas ocasiones pero sin éxito.

DATOS CLAVE

  • Santos busca dar un salto de calidad tras lograr la permanencia y clasificar a la Copa Sudamericana 2026.
  • River considera a Ascacibar la pieza fundamental para reconstruir el equipo tras un 2025 decepcionante. La oferta de 6 millones sigue sobre la mesa, esperando una respuesta del Pincha.
  • Boca planea realizar una oferta formal en los próximos días. El Xeneize cuenta con el factor sentimental (el hermano y el padre del jugador son hinchas de Boca) y la buena relación con su representante.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

