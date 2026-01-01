Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

A falta de solamente un puñado de horas para el inicio de la pretemporada, Boca apunta todos los cañones al mercado de pases. La ratificación para Claudio Úbeda está confirmada y ahora solo resta que lleguen los refuerzos para la temporada. A continuación, todas las novedades de este jueves 1° de enero de 2026.

Lucas Torreira, volvió a hablar sobre su sueño de jugar en Boca

El volante uruguayo Lucas Torreira, actualmente figura del Galatasaray, volvió a sacudir el mundo xeneize con declaraciones que reafirman su amor por los colores azul y oro. En una entrevista reciente concedida al medio uruguayo Fix Radio, el mediocentro de 29 años no dejó lugar a dudas sobre sus planes a futuro, posicionándose nuevamente como posible refuerzo para el mercado del 2026.

“Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento”, confesó Torreira, una vez más, quien además agregó con contundencia: “Me muero por jugar en Boca, me estoy preparando para eso”.

El juvenil que sale a préstamo en este mercado de pases

Ser el goleador de la Reserva de Boca es una chapa que abre puertas. Este es el caso de Valentino Simoni, quien tras un 2025 consagratorio en las inferiores, armará las valijas para tener su bautismo de fuego en la máxima categoría, pero con otra camiseta: la de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El delantero de 21 años, pieza fundamental en el esquema de Mariano Herrón, se convertirá en refuerzo del Lobo, equipo que recientemente logró el ascenso a la Liga Profesional. La operación se cerró a préstamo por un año y con opción de compra, ganándole la pulseada a otros interesados como Banfield y Chacarita.

Boca, a detalles de cerrar el fichaje de Marino Hinestroza

Tras la ratificación de que Claudio Úbeda continúa al frente del plantel, al menos por el próximo semestre que es la duración del contrato vigente, el Xeneize está a detalles de sellar la incorporación de Marino Hinestroza. El acuerdo con el futbolista es total desde hace semanas y solo hace falta limar pequeños detalles con Atlético Nacional para firmar los papeles correspondientes.

Sin embargo, la dilatación en las tratativas se debe a que el conjunto colombiano pretende quedarse con un porcentaje de futura venta. Esta traba inesperada ya que no había sido incluida anteriormente, tuvo una respuesta tajante desde Boca: incluir los 850.000 dólares de Jorman Campuzano. Ese monto es el que le adeuda el equipo de Medellín al Xeneize y podría destrabar todo en cuestión de horas.