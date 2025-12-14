River hoy: Ascacibar se acerca y un deseo de Gallardo se aleja

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 14 de diciembre de 2025, con la mirada puesta en la conformación del plantel de 2026. Cómo están las situaciones de Santiago Ascacibar y Tadeo Allende, qué otras negociaciones tiene en curso del Millonario y qué pasará con Tomás Nasif.

Ascacibar se acerca a River

El Ruso viene de ser campeón el pasado sábado con Estudiantes y la semana que viene deberá jugar el Trofeo de Campeones ante Platense. Desde hace unos días que River negocia por el volante central y hay optimismo en Núñez. Bolavip pudo saber que el Ruso está cada vez más cerca, pero no habrá ninguna confirmación hasta que el Pincha no termine de competir. El Millonario buscará comprar un 50% de su pase.

Por su parte, Santiago Ascacibar dialogó con ESPN tras consagrarse campeón del Torneo Clausura y dejó la puerta abierta para una salida: “La verdad es que todavía estoy acá. Me queda una final más y queda pensar en el futuro. La cabeza está puesta acá hasta que termine el año y después uno tiene tiempo para hacer una evaluación“.

Allende se aleja

Otro de los nombres que sonó en River e inclusive llegó a haber un sondeo fue el de Tadeo Allende, que viene de ser una de las figuras del Inter Miami que se consagró campeón de la MLS. Su pase pertenece a Celta y allí regresará en las próximas semanas. Los españoles no quieren saber nada con cederlo a préstamo, ni siquiera es con opción de compra y eso lo aleja rotundamente de Núñez.

Lionel Messi y Tadeo Allende. (Foto: Getty).

¿Qué negociaciones tiene abiertas River?

Además de Ascacibar, en River son optimistas y creen que en los próximos días se va a destrabar la situación de Fausto Vera y se convertirá en el primer refuerzo. Por otro lado, también estiman que cerrarán a Julio Soler y también a Gianluca Prestianni, aunque este último depende de Benfica y su voluntad para aceptar un préstamo con opción de compra.

Publicidad

Publicidad

Tomás Nasif seguirá en Banfield

A comienzos de 2025, Tomás Nasif deslumbró en Banfield con su poder goleador. El atacante había dejado River, donde se había destacado en Reserva. Se había marchado a préstamo por un año, por lo que debía regresar a Núñez en las próximas semanas, pero eso no será así. Según informó Germán García Grova, el atacante continuará en el Taladro un año más, será a préstamo sin cargo ni opción de compra.