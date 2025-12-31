Boca se acerca a cerrar a Marino Hinestroza y mantiene charlas por tres refuerzos más a dos días de la pretemporada 2026

De cara a un 2026 en el que pretende ser muy ambicioso y principalmente en la Copa Libertadores, Boca apunta todos los cañones al mercado de pases. Con el inicio de la pretemporada pactado para este viernes 2 de enero, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme busca acelerar las negociaciones para concretar los refuerzos lo antes posible y así puedan sumarse a los trabajos.

Tras la ratificación de que Claudio Úbeda continúa al frente del plantel, al menos por el próximo semestre que es la duración del contrato vigente, el Xeneize está a detalles de sellar la incorporación de Marino Hinestroza. El acuerdo con el futbolista es total desde hace semanas y solo hace falta limar pequeños detalles con Atlético Nacional para firmar los papeles correspondientes.

Sin embargo, la dilatación en las tratativas se debe a que el conjunto colombiano pretende quedarse con un porcentaje de futura venta. Esta traba inesperada ya que no había sido incluida anteriormente, tuvo una respuesta tajante desde Boca: incluir los 850.000 dólares de Jorman Campuzano. Ese monto es el que le adeuda el equipo de Medellín al Xeneize y podría destrabar todo en cuestión de horas.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.

Gastón Hernández y Alexis Cuello

Boca insiste por Gastón Hernández y Alexis Cuello. Pero claro, las grandes complicaciones a raíz de la crisis institucional y económica que atraviesa San Lorenzo perjudican mucho. El Ciclón mantiene una deuda con AIS Investment Fund (por un préstamo de 2020), el cual provocó un embargo sobre los ingresos que pueda percibir, específicamente de las arcas del Xeneize.

Para que los de Boedo puedan recibir dinero de la transferencia, el monto de la operación debe superar los 5 millones de dólares y así saldar por completo el embargo, pero la suma del precio que le puso a los futbolistas está muy por encima de esa cifra. Hernández tiene todo acordado con Boca y Cuello fue ofrecido pero desde su representación sostuvieron “fíjense cómo sale”.

Gastón Hernández y Alexis Cuello, futbolistas de San Lorenzo.

Santiago Ascacibar

No es un puesto a reforzar, pero Santiago Ascacibar es la debilidad de Riquelme. Lo buscó en varios mercados de pases y nunca pudo concretar su arribo, principalmente por su fidelidad a Estudiantes de La Plata. Ahora que le abrieron las puertas a una posible venta, desde el entorno insisten en que puede darse. Además, detalle no menor, su hermano es hincha fanático de Boca.

Santiago Ascacíbar y un futuro que es una completa incógnita.

