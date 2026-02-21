Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: concentración sorpresa, reacción de Riquelme a los silbidos para Cavani, la palabra de Ubeda y más

Las novedades del Xeneize en este sábado 21 de febrero de 2025.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Boca hoy: concentración sorpresa, reacción de Riquelme a los silbidos para Cavani, la palabra de Ubeda y más
© Getty ImagesBoca hoy: concentración sorpresa, reacción de Riquelme a los silbidos para Cavani, la palabra de Ubeda y más

Boca comenzó el sábado de una manera diferente. El plantel pasó la noche concentrado en el hotel y se entrenó por la mañana este 21 de febrero, en una decisión a último momento de Claudio Ubeda que sorprendió puertas adentro. Todo fue una consecuencia del empate ante Racing.

La palabra del DT, los silbidos para Cavani y la reacción de Juan Román Riquelme son las repercusiones más relevantes de la jornada en el club de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El plantel de Boca quedó concentrado

A pesar de haber demostrado en conferencia de prensa que quedó “tranquilo” con el rendimiento del equipo y con la actitud que mostraron los jugadores, la realidad es que Úbeda tomó una decisión apenas terminó el empate ante Racing que expresa justamente lo contrario.

Según pudo saber BOLAVIP, el DT de Boca le avisó al plantel que todos quedarán concentrados en la noche de viernes, con un entrenamiento de sábado programado para la mañana. La intención es revertir este mal momento del Xeneize desde el próximo compromiso, que será este martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina.

Así reaccionó Riquelme cuando La Bombonera silbó a Edinson Cavani

Acompañado por Mariano Herrón, el presidente del Xeneize observó el clásico desde el palco. Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel anunciando la salida del capitán, Román no se inmutó hasta que llegaron los silbidos de la gente. Automáticamente, salió a bancarlo.

Luego de escuchar a los hinchas expresarse, Riquelme comenzó a aplaudir a Cavani mientras abandonaba el campo de juego. Lo mismo hizo el técnico de la Reserva, quien también se sumó a la aprobación de Román para el ex París Saint-Germain.

Publicidad

Qué dijo Ubeda tras el empate

Como es habitual, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional al término de cada compromiso disputado en el campeonato doméstico. Como no podía ser de otra manera, el entrenador se refirió a los chiflidos que recibió el equipo y él mismo tanto antes, durante y después del enfrentamiento contra el elenco de Avellaneda.

Lo cierto es que, sin titubear, el DT sentenció: “Para volver a reconquistar al hincha hay que ganar, ese es el camino“. Pocos segundos más tarde de hacer hincapié en la relación con los fanáticos que parece totalmente rota, continuó con su relato. “Entendemos al hincha. Lo positivo de hoy es la actitud y el orden. Me voy tranquilo“, manifestó delante del micrófono y las cámaras presentes.

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
Así reaccionó Riquelme cuando La Bombonera silbó a Cavani
Boca Juniors

Así reaccionó Riquelme cuando La Bombonera silbó a Cavani

El gesto de Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera
Boca Juniors

El gesto de Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

La Bombonera silbó a Edinson Cavani en pleno clásico entre Boca y Racing
Boca Juniors

La Bombonera silbó a Edinson Cavani en pleno clásico entre Boca y Racing

Dónde ver por TV y qué canal pasa Quilmes vs. Midland por la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Dónde ver por TV y qué canal pasa Quilmes vs. Midland por la Primera Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo