Boca hoy: concentración sorpresa, reacción de Riquelme a los silbidos para Cavani, la palabra de Ubeda y más

Boca comenzó el sábado de una manera diferente. El plantel pasó la noche concentrado en el hotel y se entrenó por la mañana este 21 de febrero, en una decisión a último momento de Claudio Ubeda que sorprendió puertas adentro. Todo fue una consecuencia del empate ante Racing.

La palabra del DT, los silbidos para Cavani y la reacción de Juan Román Riquelme son las repercusiones más relevantes de la jornada en el club de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El plantel de Boca quedó concentrado

A pesar de haber demostrado en conferencia de prensa que quedó “tranquilo” con el rendimiento del equipo y con la actitud que mostraron los jugadores, la realidad es que Úbeda tomó una decisión apenas terminó el empate ante Racing que expresa justamente lo contrario.

Según pudo saber BOLAVIP, el DT de Boca le avisó al plantel que todos quedarán concentrados en la noche de viernes, con un entrenamiento de sábado programado para la mañana. La intención es revertir este mal momento del Xeneize desde el próximo compromiso, que será este martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina.

Así reaccionó Riquelme cuando La Bombonera silbó a Edinson Cavani

Acompañado por Mariano Herrón, el presidente del Xeneize observó el clásico desde el palco. Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel anunciando la salida del capitán, Román no se inmutó hasta que llegaron los silbidos de la gente. Automáticamente, salió a bancarlo.

Luego de escuchar a los hinchas expresarse, Riquelme comenzó a aplaudir a Cavani mientras abandonaba el campo de juego. Lo mismo hizo el técnico de la Reserva, quien también se sumó a la aprobación de Román para el ex París Saint-Germain.

Qué dijo Ubeda tras el empate

Como es habitual, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional al término de cada compromiso disputado en el campeonato doméstico. Como no podía ser de otra manera, el entrenador se refirió a los chiflidos que recibió el equipo y él mismo tanto antes, durante y después del enfrentamiento contra el elenco de Avellaneda.

Lo cierto es que, sin titubear, el DT sentenció: “Para volver a reconquistar al hincha hay que ganar, ese es el camino“. Pocos segundos más tarde de hacer hincapié en la relación con los fanáticos que parece totalmente rota, continuó con su relato. “Entendemos al hincha. Lo positivo de hoy es la actitud y el orden. Me voy tranquilo“, manifestó delante del micrófono y las cámaras presentes.