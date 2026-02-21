No se vio en TV: así reaccionó Riquelme cuando La Bombonera silbó a Edinson Cavani

La noche de Edinson Cavani fue tan difícil como la de Boca. En el empate ante Racing, el uruguayo no pudo hacer la diferencia y terminó siendo reprobado por el público cuando Claudio Ubeda decidió sacarlo de la cancha. Aún así, el 10 recibió el respaldo de Juan Román Riquelme.

Acompañado por Mariano Herrón, el presidente del Xeneize observó el clásico desde el palco. Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel anunciando la salida del capitán, Román no se inmutó hasta que llegaron los silbidos de la gente. Automáticamente, salió a bancarlo.

Luego de escuchar a los hinchas expresarse, Riquelme comenzó a aplaudir a Cavani mientras abandonaba el campo de juego. Lo mismo hizo el técnico de la Reserva, quien también se sumó a la aprobación de Román para el ex París Saint-Germain.

Tweet placeholder

Las imágenes fueron compartidas a través de la cuenta de X del periodista Federico Cristofanelli, que hizo referencia a la diferencia en las reacciones del público y del dirigente.

El resto del estadio solo decidió aplaudir cuando Iker Zufiaurre pisó el campo de juego y Edinson ya estaba afuera. Una clara muestra de que la banca interna para el histórico goleador ya no va en sintonía con la opinión del afuera.

Publicidad

Publicidad

Cavani se sacó fotos con los hinchas después del partido

Más allá del enojo general de La Bombonera por su actuación, Edinson Cavani se tomó unos minutos para sacarse fotos con los hinchas antes de subirse al micro. En ese íntimo momento, el Matador recibió palabras de aliento, luego de una de sus noches más difíciles en el Alberto J. Armando.

ver también El gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

El plantel de Boca quedó concentrado

El segundo empate cero a cero consecutivo en La Bombonera no cayó bien entre los hinchas y tampoco a Ubeda. Es por eso que, luego de la mala jornada futbolística de local, el entrenador tomó una medida atípica pensando en lo que se le viene en los próximos días.

Según pudo saber BOLAVIP, el DT de Boca le avisó al plantel que todos quedarán concentrados esta noche de viernes y en la mañana del sábado se dará un entrenamiento de manera anticipada. La intención es revertir este mal momento del Xeneize desde el próximo compromiso, que será este martes 24 de febrero en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32° de final de la Copa Argentina.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Edinson Cavani fue reprobado con silbidos por el público tras empatar ante Racing .

fue reprobado con silbidos por el público tras empatar ante . Juan Román Riquelme aplaudió al uruguayo desde el palco para respaldarlo ante las críticas.

aplaudió al uruguayo desde el palco para respaldarlo ante las críticas. El plantel quedó concentrado para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy el 24 de febrero.

ver también La decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras el empate ante Racing en La Bombonera