Boca hoy: llega Adam Bareiro, convocados vs. Racing, Schiavi apuntó contra Ubeda y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 19 de febrero de 2026.

Por Joaquín Alis

La jornada del jueves 19 de febrero tiene a Boca entrenando por última vez antes de enfrentar a Racing. Claudio Ubeda tiene el 11 casi definido para el clásico de este viernes ante la Academia, donde deberá intentar sumar de a tres sin Leandro Paredes.

La formación, los convocados y la inminente llegada de Adam Bareiro son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Los convocados de Boca para recibir a Racing

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a Racing. Claudio Ubeda definió los convocados para el clásico ante Racing, en un partido que tendrá una dificultad mayor por la ausencia de Leandro Paredes, que es la baja más importante por la lesión de tobillo que lo obligó a pedir el cambio ante Platense.

Además de la ausencia del campeón del mundo, el entrenador tampoco podrá contar con los servicios de Carlos Palacios, que todavía no está al 100% desde lo físico. El chileno continúa marginado de la convocatoria y se espera que pueda regresar en la Copa Argentina.

Adam Bareiro, nuevo refuerzo de Boca

Las charlas avanzaron durante la noche del miércoles y a última hora del día desde la Bombonera creció el optimismo para que hoy se terminen de ajustar los últimos detalles con Fortaleza y comience el cruce de contratos para cerrar la operación, que rondará los 3 millones de dolares por el pase de Bareiro.

Se espera que el delantero paraguayo llegue el mismo viernes a firmar todo en Argentina y realizarse la revisión médica previo a firmar un contrato por tres temporadas, con opción a extenderlo por un año más.

El posible XI de Boca vs. Racing

En una alineación que promete tener modificaciones en todas las líneas, Boca saldría a la cancha para enfrentar a Racing con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Ángel Romero.

