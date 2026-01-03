Marginado en Boca y con cláusula de 20 millones, Agustín Martegani encontró su primer interesado en un equipo de Primera División

La puerta giratoria del mercado de pases de Boca funciona con mayor intensidad en el sentido de las salidas. Mientras en el Xeneize aguardan por la llegada de caras nuevas, en el medio no se pierde el tiempo con varios nombres que no entran en la consideración de Claudio Úbeda. En esa lista de prescindibles aparece Agustín Martegani, quien en las últimas horas sumó un nuevo pretendiente en el fútbol argentino.

Según pudo saber Bolavip, Central Córdoba de Santiago del Estero pidió condiciones por el mediocampista de 25 años. La intención del Ferroviario es concretar un préstamo, intentando seducir al jugador con la chance de sumar los minutos que no tiene en la Ribera. Vale recordar que, tiempo atrás, Martegani había recibido un sondeo del fútbol árabe que no prosperó.

Ante el interés del conjunto santiagueño, desde las oficinas de Brandsen 805 el mensaje es claro: no pondrán trabas para su salida. Incluso, desde el propio club le comunicaron al ex San Lorenzo que corre muy de atrás en la consideración y que difícilmente tenga la chance de jugar. Sin embargo, el obstáculo principal para que la operación prospere es estrictamente económico: Martegani debería estar dispuesto a reducir sus pretensiones salariales en pos de priorizar lo deportivo.

El complicado presente de Martegani

La situación de Martegani en Boca es crítica desde lo futbolístico. Llegó a mediados de 2024 desde San Lorenzo a cambio 2,5 millones de dólares, pero su rendimiento fue de mayor a menor hasta desaparecer del radar.

Los números de su 2025 lo dicen todo: apenas disputó 91 minutos en todo el año, distribuidos en dos encuentros. De hecho, su último partido data de febrero, cuando fue titular en la victoria 2-1 ante Aldosivi. Desde entonces, no volvió a sumar minutos y en el segundo semestre ni siquiera formó parte de las convocatorias en la gran mayoría de los duelos.

Con contrato vigente hasta fines de 2028 y una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, Martegani sabe que quedarse en Boca significa otro año de inactividad. En un mercado xeneize que por ahora solo registra despedidas (jugadores libres o reubicación de los que volvieron de préstamos), su nombre podría ser el próximo a cambiar de aire.

