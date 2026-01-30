A qué hora juegan San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa y las posibles formaciones

En lo que promete ser una apasionante tarde de fútbol argentino, la fecha 3 del Torneo Apertura la abren San Lorenzo y Central Córdoba en el Estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores.

El conjunto de Damián Ayude cayó en el debut del torneo local en un partidazo ante Lanús en condición de local que terminó 3 a 2, y se repusó en la segunda fecha con un triunfo por la mínima frente al recién ascendido Gimnasia de Mendoza en tierras cuyanas.

El gigante santiagueño, en cambio, perdió contra al Lobo mendocino en su estreno en el Madre de Ciudades por 1 a 0, y empató sin goles ante Atlético Tucumán en la pasada jornada. En el Nuevo Gasómetro, este sábado, el equipo de Lucas Pusineri buscará su primera victoria y su primer gol en el año.

En cotejo abrirá la fecha 3 del Apertura este sábado desde las 17:30, y será transmitido por ESPN Premium. Cabe destacar que el compromiso estará marcado por la tensión, ya que el último enfrentamiento entre ambos equipos se dio en los octavos de final del Clausura 2025, en un duelo marcado por las polémicas arbitrales. En esta ocasión, el colegiado será Fernando Echenique. A continuación, todo lo que hay que saber del primer compromiso argentino del fin de semana.

El probable once inicial de San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

La terna arbitral completa

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: José Carreras

AVAR: Nicolás Mastroieni

Así está la tabla de posiciones del Apertura