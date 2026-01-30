Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

A qué hora juegan San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: qué canal lo pasa y las posibles formaciones

El Ciclón recibe al conjunto santiagueño en un duelo caliente que abre la fecha 3 del campeonato local.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
© Tw San Lorenzo // Tw Central CórdobaSan Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber

En lo que promete ser una apasionante tarde de fútbol argentino, la fecha 3 del Torneo Apertura la abren San Lorenzo y Central Córdoba en el Estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores.

El conjunto de Damián Ayude cayó en el debut del torneo local en un partidazo ante Lanús en condición de local que terminó 3 a 2, y se repusó en la segunda fecha con un triunfo por la mínima frente al recién ascendido Gimnasia de Mendoza en tierras cuyanas.

El gigante santiagueño, en cambio, perdió contra al Lobo mendocino en su estreno en el Madre de Ciudades por 1 a 0, y empató sin goles ante Atlético Tucumán en la pasada jornada. En el Nuevo Gasómetro, este sábado, el equipo de Lucas Pusineri buscará su primera victoria y su primer gol en el año.

En cotejo abrirá la fecha 3 del Apertura este sábado desde las 17:30, y será transmitido por ESPN Premium. Cabe destacar que el compromiso estará marcado por la tensión, ya que el último enfrentamiento entre ambos equipos se dio en los octavos de final del Clausura 2025, en un duelo marcado por las polémicas arbitrales. En esta ocasión, el colegiado será Fernando Echenique. A continuación, todo lo que hay que saber del primer compromiso argentino del fin de semana.

El probable once inicial de San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Publicidad

La terna arbitral completa

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Hugo Paez
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Nicolás Mastroieni

Así está la tabla de posiciones del Apertura

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber

San Lorenzo venció por la mínima a Gimnasia de Mendoza y sumó sus primeros puntos en el Apertura
Fútbol Argentino

San Lorenzo venció por la mínima a Gimnasia de Mendoza y sumó sus primeros puntos en el Apertura

A una semana que cierre el mercado, Boca es uno de los cuatro únicos clubes de la Liga Profesional sin refuerzos
Boca Juniors

A una semana que cierre el mercado, Boca es uno de los cuatro únicos clubes de la Liga Profesional sin refuerzos

Blondel, nuevamente borrado: no será convocado en Boca vs. Newell's
Boca Juniors

Blondel, nuevamente borrado: no será convocado en Boca vs. Newell's

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo